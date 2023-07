En un contexto de estancamiento económico que no es adjudicable al actual gobierno, se esperaban propuestas de reactivación. Y se dieron. Una política fiscal expansiva (Con Punche Perú ampliado es del orden del 1,5% del producto bruto interno) parece suficiente para lograrlo, dentro de las actuales reglas fiscales.

Los factores que llevaron al estancamiento de la economía se irán desvaneciendo. Las violentas revueltas políticas y su represión (violando los derechos humanos) no han vuelto a ocurrir. Las altas tasas de inflación y altas tasas de interés concomitantes irán normalizándose paulatinamente el resto del año. Y si El Niño costero no empalma con El Niño global a fin de año (o este no es severo), el 2024 sería un año de rebote y recuperación.

Los números macro de este año no son buenos y la pobreza seguramente volverá a aumentar en el 2023. El empleo formal –neto de la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)– está estancado, y en el mercado laboral se observan solo nuevos empleos informales y de independientes, ambos con ingresos reales a la baja.

Para asegurar el rebote del 2024, desde ahora se tienen que resolver los problemas de las asociaciones público-privadas, Majes Siguas, apurar los proyectos mineros y definir la estrategia final de llevar gas al sur.

La reunión del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el próximo año nos puede encontrar en pleno rebote económico. Entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es otro objetivo alcanzable y deseable para el diseño y la ejecución de mejores políticas públicas.

Sin embargo, para que las políticas anunciadas se potencien, se debe resolver el problema político. Algo que no es menor. El llamado a reactivar el Acuerdo Nacional y su defensa de reformas políticas son un buen inicio.

El Ejecutivo ha anunciado que se queda hasta julio del 2026. Si es así, en verdad el gobierno de Pedro Castillo (1,5 años) habría sido el de transición al gobierno de Dina Boluarte (3,5 años). En el discurso, la presidenta ha intentado mostrar un quiebre con su antecesor. Sin embargo, también ha mostrado distancia con la ideología (de derecha) del alcalde de Lima. No queda claro cuál es el pensamiento de la presidenta Dina Boluarte.

Ojalá lo largo del discurso ante el Congreso de la República no sea el reflejo de una debilidad en la gestión. Es en la ejecución donde está el reto de sobrevivencia del Gobierno.