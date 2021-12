Conforme a los criterios de Saber más

Desde el 2020, Gran Bretaña ha utilizado pruebas rápidas de antígenos en casa para ayudar a combatir la propagación del coronavirus que causa el COVID-19. Hoy en día, estas pruebas están ampliamente disponibles para cualquiera que las desee, de forma gratuita. Se anima a las personas en Gran Bretaña a que las usen con regularidad y antes de asistir a eventos, como partidos o conciertos.

En países como Estados Unidos, donde las pruebas rápidas en el hogar pueden ser costosas y difíciles de conseguir, la infraestructura británica de pruebas rápidas se ha citado a menudo como modelo. La administración de Joe Biden anunció recientemente que planeaba poner a disposición 500 millones de pruebas de manera gratuita y que los estadounidenses podrían solicitar que las pruebas se envíen a sus hogares.

Así es como debería ser. Pero a cualquiera que note el aumento de casos en Gran Bretaña en este momento se le perdonará que se pregunte si vale la pena implementar estas pruebas. Si realmente funcionan tan bien, ¿no debería ser mucho menor la propagación del coronavirus?

Las pruebas rápidas son importantes para controlar esta pandemia. Pero requieren una comprensión matizada de para qué sirven y cómo usarlas mejor.

Una pregunta común es qué tan precisas son realmente estas pruebas. Los datos ahora son claros, incluso de mi propia investigación: estas pruebas son excelentes para detectar personas que son contagiosas. Sin embargo, estas no siempre detectan las primeras etapas o las últimas de una infección. Pero es importante entender que en estas etapas muy tempranas y muy tardías es cuando las personas tienen muchas menos probabilidades de ser infecciosas y de transmitir el virus a otras personas.

Entonces, ¿por qué sigue habiendo una transmisión tan desenfrenada del coronavirus en Gran Bretaña, dado que todas las personas en el país tienen fácil acceso a estas pruebas?

Debido a que las pruebas rápidas son excelentes para confirmar cuándo una persona se encuentra en una etapa contagiosa de infección, pero no funcionan bien para identificar a las personas en las primeras etapas de una infección. La forma en la que se utilizan es fundamental. Se anima a las personas en Gran Bretaña a usar estas pruebas hasta 24 horas antes de realizar una actividad.

Pero tener una prueba rápida negativa no significa necesariamente que uno no esté infectado con coronavirus. Una prueba negativa significa que uno no tiene niveles del virus que lo hacen infeccioso en el mismo momento en que se hizo la prueba. Esto puede cambiar en cuestión de horas si alguien se encuentra en las primeras etapas de una infección. Es por eso que no debe confiar en una prueba rápida negativa para los eventos de una semana. Desafortunadamente, este detalle se ha perdido en gran medida en los mensajes de las autoridades británicas, que a menudo han sido contradictorios o confusos.

Las autoridades deben asegurarse de que las personas comprendan lo que significa un resultado negativo de una prueba rápida.

–Glosado, editado y traducido–

© The New York Times