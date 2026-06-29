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Minería ilegal: el desafío que el próximo gobierno no puede eludir

“El próximo gobierno deberá asumir una decisión que ha sido postergada durante años: poner fin a la lógica de las prórrogas indefinidas del Reinfo”.

    Roberto Noriega
    Por

    Socio de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Resulta indispensable fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, de las fiscalías especializadas en materia ambiental y de las entidades encargadas de la fiscalización minera". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Resulta indispensable fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, de las fiscalías especializadas en materia ambiental y de las entidades encargadas de la fiscalización minera". Ilustración: Giovanni Tazza

    La minería informal e ilegal se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público. Las recientes declaraciones de los excandidatos a la presidencia pusieron sobre la mesa propuestas orientadas a flexibilizar requisitos para la pequeña minería y la minería artesanal, reabriendo una discusión que trasciende lo económico y alcanza dimensiones ambientales, tributarias, penales e institucionales.

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