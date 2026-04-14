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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Mujeres, paz y seguridad

“[Para las mujeres] sería hora también de avanzar para tomar un lugar en las mesas de negociación para la paz”.

    Natalia Manso Álvarez
    Por

    Profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

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    "Los conflictos armados a lo largo de la historia han cambiado radicalmente el papel que las mujeres jugaban en la sociedad".
    "Los conflictos armados a lo largo de la historia han cambiado radicalmente el papel que las mujeres jugaban en la sociedad".

    En el 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 1325, conocida como la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad, tras un análisis referido al impacto desproporcionado de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, y su falta de participación en los procesos de paz.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.