Ni llega ni alcanza: la condena presupuestaria de los pacientes con enfermedades raras

Cuando eres paciente de una enfermedad rara, el tiempo tiene otro significado. Una demora administrativa o un medicamento que no llega pueden tener consecuencias que ninguna transferencia presupuestal posterior consigue revertir. Pero hay una realidad aún más difícil de aceptar: no solo falta presupuesto; los recursos disponibles tampoco se convierten oportunamente en tratamientos.

Desde la Federación Peruana de Enfermedades Raras (Feper) llevamos años advirtiendo que el financiamiento es insuficiente. Nuestro reciente informe, elaborado con IPOC Consultores sobre información oficial, expone una contradicción: al 25 de agosto del 2026, los 85 establecimientos que recibieron recursos para enfermedades raras o huérfanas (ERH) habían ejecutado apenas el 33%, pese a que Fissal había transferido el 99,3% de los fondos desde enero.

No basta con responsabilizar a los hospitales. Cada establecimiento realiza sus propias adquisiciones, con capacidades y plazos distintos. Además, el presupuesto se calcula según consumos históricos y no necesidades epidemiológicas. Un ejemplo: para el 2027-2029, Fissal contempla financiar ocrelizumab para 23 pacientes con esclerosis múltiple, cuando el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ya atiende a más de 70 con ese medicamento. Si seguimos presupuestando según lo gastado ayer, perpetuaremos el desabastecimiento de mañana.

También falla la trazabilidad. Según el informe, hay S/79,3 millones aprobados para 350 pacientes, pero las transferencias no están individualizadas por diagnóstico, paciente o medicamento. Así, resulta difícil comprobar su destino. A ello se suman S/92,7 millones adeudados a establecimientos por atenciones del 2025, cuyo pago fue diferido al 2027, y una brecha de S/6,9 millones para el 2026. Entre enero y agosto tampoco se registraron solicitudes adicionales de recursos para ERH.

El debate del Presupuesto Público 2027 debería enfrentar estas fallas. Aunque desconocemos el monto específico previsto para ERH, el presupuesto total de Fissal es casi idéntico al anterior. La crisis para el 2027 queda así anunciada por el propio Ejecutivo: se pretende atender a más pacientes con recursos que, a sabiendas, resultaron insuficientes.

Por ello, solicitamos que el senador José Arista Arbildo, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, cite al ministro de Salud para actualizar las necesidades de financiamiento. Ya le hemos remitido nuestro informe: la evidencia está sobre la mesa.

La salud es un derecho. En nombre de los miles de niños y niñas que padecen estas enfermedades, pedimos al ministro que los medicamentos para ERH sean reconocidos como “bienes estratégicos” y que Cenares realice compras centralizadas multianuales, evitando interrupciones por procesos deficientes y prolongados.

Para una familia que espera un tratamiento, no hay diferencia entre un medicamento que no llega por falta de dinero y otro que no llega por mala ejecución. Ambos significan esperar. Y estamos cansados de hacerlo. El Tribunal Constitucional ha reconocido esta realidad como un estado de cosas inconstitucional (Sentencia 147/2025). Corresponde al Ejecutivo y al Congreso cambiarla.