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Ni llega ni alcanza: la condena presupuestaria de los pacientes con enfermedades raras

“Para una familia que espera un tratamiento, no hay diferencia entre un medicamento que no llega por falta de dinero y otro que no llega por mala ejecución. Ambos significan esperar”.

    María Lourdes Rodríguez Heudebert
    Por

    Presidenta de la Federación Peruana de Enfermedades Raras

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    Cuando eres paciente de una enfermedad rara, el tiempo tiene otro significado. Una demora administrativa o un medicamento que no llega pueden tener consecuencias que ninguna transferencia presupuestal posterior consigue revertir. Pero hay una realidad aún más difícil de aceptar: no solo falta presupuesto; los recursos disponibles tampoco se convierten oportunamente en tratamientos.

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