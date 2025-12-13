No basta con saber que se tiene diabetes: el desafío es llegar al control

En Perú, más de 1.3 millones de personas viven con diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que requiere atención continua. Pero el verdadero desafío no está solo en la cifra, sino en lo que ocurre después del diagnóstico… si es que este llega a tiempo.

La llamada “Regla de las Mitades”, ilustra de manera clara esta pérdida de pacientes a lo largo del proceso de atención. Según este modelo, solo la mitad de las personas con diabetes están diagnosticadas; de ellas, solo la mitad recibe atención médica, y nuevamente, solo la mitad logra alcanzar sus metas de tratamiento. El resultado es contundente: solo entre 6 y 7 de cada 100 personas con diabetes estarían realmente controladas. Y eso no es aceptable.

Como endocrinóloga, he visto de cerca cómo esta cadena de pérdidas puede costar años de vida y calidad a los pacientes. Desde diagnósticos tardíos hasta tratamientos inadecuados o abandonados por falta de acceso, educación o seguimiento, cada eslabón perdido agrava las posibilidades de complicaciones como infartos, enfermedad renal o amputaciones.

¿Podemos cambiar este panorama? Sí, y ya tenemos herramientas para hacerlo.

En los últimos años, la ciencia ha avanzado de manera notable. Hoy contamos con tratamientos innovadores, como los agonistas del receptor de GLP-1, cuyo modo de acción va más allá del control de glucosa: ayudan a reducir el peso, mejorar la salud cardiovascular y proteger órganos como los riñones y el hígado, lo que los convierte en aliados importantes para cerrar las brechas de control y prevención.

Pero ningún avance médico funciona de manera aislada. Para cerrar verdaderamente las brechas que revela la Regla de las Mitades, necesitamos un enfoque integral que combine el diagnóstico temprano, acceso a atención continua, cambios terapéuticos del estilo de vida, medicamentos efectivos y acompañamiento médico constante.

Debemos dejar de ver a la diabetes como una simple cifra o una enfermedad manejable solo con cambios en la dieta. Es una enfermedad compleja, que requiere compromiso de todos los actores: médicos, pacientes, sistemas de salud y políticas públicas.

Si queremos mejorar los resultados en salud, debemos romper el patrón que esta regla nos muestra. Y eso empieza con una pregunta simple, pero poderosa: ¿qué podemos hacer hoy para que más personas puedan prevenir la diabetes, y si esto no es posible, que tengan un diagnóstico oportuno, accedan a un tratamiento eficaz y seguro y finalmente puedan lograr un control adecuado de su enfermedad?

La buena noticia es que ahora sí podemos cambiar la historia.