Todos los días, cuando entro al trabajo como maestra de escuela pública, estoy preparada para recibir una bala para salvar a un niño. En la era de los tiroteos en las escuelas, eso es lo que requiere el trabajo. Pero pedirme que regrese al aula en medio de una pandemia y exponerme a mí y a mi familia al COVID-19 es como pedirme que lleve esa bala a casa.

No lo haré, y no deberías querer que lo haga.

Me convertí en educadora después de una carrera como enfermera. Enseño ciencias médicas e introducción a la enfermería en un centro regional que atiende a estudiantes de 22 escuelas secundarias diferentes en 13 distritos escolares.

Mi distrito escolar y mi escuela no han descartado pedirnos que regresemos a la enseñanza presencial en otoño. A pesar de lo cuidadosa y proactiva que ha sido la administración cuando se trata de explorar planes para regresar al aula, nada de lo que escuché me asegura que pueda enseñar en persona de manera segura.

Más de 75 empleados del Departamento de Educación de Nueva York han muerto por COVID-19. Las pautas de la CDC dicen que el regreso a la escuela tradicional con clases presenciales implicaría el “riesgo más alto” para la propagación del virus. El “riesgo más bajo” de propagación, según los CDC, es el aprendizaje virtual. No puedo entender por qué elegiríamos más riesgo del necesario.

Es imposible saber cómo las fiestas, los campamentos y los servicios religiosos han provocado brotes este verano sin preocuparse por lo que sucederá si los niños y los adultos se reúnen en otoño. Me da miedo pensar cuántas vidas más se perderán. Me aterra poder estar entre ellas.

Entiendo completamente por qué los padres y los administradores quieren que los niños regresen a la escuela. Cuando comenzamos a aprender en línea en marzo era miserable, incluso inútil. Finalmente, establecimos parámetros y descubrí cómo enseñar a los niños. Durante la escuela de verano, transmití mis conferencias en vivo a campamentos, salas de estar y dormitorios decorados con luces centelleantes o adornadas con carteles. Mi aula virtual incluye mascotas y hermanos menores.

Sí, ha sido duro. Hace poco, cuando varias caras adolescentes realmente adorables se rieron a través de la pantalla cuando usé un tiranosaurio para explicar el sistema nervioso y la sensación de fatalidad inminente que puede causar, pensé: “Los extraño”. Deseaba estar en mi salón de clases, porque francamente esa analogía es mucho mejor cuando va acompañada de mi caminata de dinosaurio.

Pero me sorprende lo rápido que los estudiantes se adaptaron al aprendizaje remoto. Enseño una clase particularmente práctica. Este verano he logrado enseñarles a definir tipos de sangre, a suturar heridas y cómo funciona el sistema sensorial. Les he enseñado todo sobre el control de infecciones y la epidemiología. Solía poner mi mano sobre las de los estudiantes para guiarlos a través de ciertas lecciones. Ahora uso una cámara GoPro. Es difícil, pero están aprendiendo.

Lo más importante: estamos a salvo.

Si me piden que regrese al salón de clases mientras se desata la pandemia, tendré que alejarme. No me arriesgaré a propagar este virus de una manera que pueda dañar a un niño o un miembro de su familia. Si bien los niños representan una pequeña proporción de los casos y tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente, el virus podría estar relacionado con el “síndrome inflamatorio multisistémico en los niños”. Además, muchos de mis estudiantes luchan con la pobreza. No me arriesgaré a transmitirles un virus que podrían transmitir a sus seres queridos vulnerables. No lo haré

No es justo pedirles a los maestros que compren útiles escolares. No somos el gobierno. Pero lo hacemos de todos modos. No es justo pedirnos que detengamos una bala. No somos soldados. Pero vamos a trabajar todos los días sabiendo que si hay un tiroteo en la escuela, moriremos protegiendo a nuestros estudiantes.

Pero aquí es donde trazo la línea.

–Glosado y editado–

© The New York Times