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Nuevo gobierno: la oportunidad de retomar la confianza para crecer

“Lo que el Perú necesita no es reinventar el modelo, sino la decisión política de ejecutar lo que ya sabemos que funciona”.

    Raúl Barrios Fernández-Concha
    Por

    Presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

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    "El Perú tiene el potencial para volver a crecer, generar empleo y seguir reduciendo la pobreza". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El Perú tiene el potencial para volver a crecer, generar empleo y seguir reduciendo la pobreza". Ilustración: Giovanni Tazza

    El 28 de julio, el Perú inicia un nuevo gobierno en un momento crítico para el país, en el que requiere recuperar la confianza para poder atraer inversiones, generar empleo, incrementar ingresos y así reducir la pobreza.

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