La paleta frontón es un deporte nacido en el Perú. Sin embargo, pese a sus antecedentes competitivos y a sus recientes logros internacionales, no formará parte del programa de los Juegos Panamericanos Lima 2027. La decisión genera interrogantes sobre el proceso de selección y abre el debate acerca de las posibilidades de reconsiderar su inclusión.

Su historia en competencias internacionales tiene antecedentes importantes. En los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, Perú obtuvo cuatro medallas de oro. En el 2016, gracias al trabajo de la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón, junto con el Comité Olímpico Peruano y otras instituciones, fue incorporada al programa de Lima 2019, como parte de Pelota Vasca.

Aquella inclusión fue resultado de un proceso de gestión y promoción internacional que tuvo, entre sus antecedentes, un torneo internacional realizado en Lima en el 2015, con participación de ocho países.

En Lima 2019, Perú consiguió dos medallas de oro: Claudia Suárez y Kevin Martínez se impusieron. Además, se construyeron cuatro canchas en el complejo deportivo de Villa María del Triunfo.

El camino internacional continuó en el 2026. En los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, la paleta frontón tuvo una participación histórica: fue la primera vez que se disputó oficialmente fuera del Perú y que una selección peruana compitió en esta disciplina dentro de los Juegos Suramericanos. La delegación nacional obtuvo dos medallas de oro: una de Valeria Garcés y otra de Kevin Martínez.

Pese a estos antecedentes, Panam Sports comunicó, mediante una carta fechada el 5 de noviembre, que decidió mantener el programa deportivo de Lima 2027 tal como había sido aprobado, sin añadir nuevas disciplinas o pruebas. La comunicación no detalló los criterios específicos que sustentaron la decisión.

Recordemos que en junio de 2025, Panam Sports ya había anunciado que el programa de Lima 2027 tendría 36 deportes. De ellos, 33 fueron elegidos considerando las preferencias de los 41 comités olímpicos nacionales y tres serían seleccionados por el comité organizador de Lima 2027. Esto significa que sí se tuvo un margen para proponer deportes. Pese a ello, la paleta frontón no fue presentada formalmente por el comité organizador de Lima 2027 como una de las disciplinas que deseaba incorporar al programa.

El caso no es aislado. El taekwondo poomsae, modalidad que estuvo presente en Lima 2019, tampoco figura en el programa de 2027. Hace poco, el IPD anunció su respaldo al pedido de la Federación Peruana de Taekwondo para conseguir su incorporación.

Pero ahora toca ver el futuro y buscar soluciones. Frente a este escenario, sería importante recuperar la experiencia de los que tuvimos la interacción de las gestiones que hicieron posible su inclusión en Lima 2019. Ese conocimiento de primera mano de las negociaciones y de los obstáculos que debieron superarse, la negociación internacional y la experiencia adquirida podrían aportar orientaciones valiosas: ¿qué estrategias funcionaron? ¿Cómo se consiguieron los respaldos necesarios? ¿Y qué lecciones de aquella negociación pueden aplicarse hoy?

Lima 2027 representa una oportunidad para mostrar al mundo el deporte peruano.

Para la paleta frontón, el camino debería incluir un expediente técnico sólido, el respaldo de las instituciones deportivas y, sobre todo, el aprendizaje de quienes ya consiguieron abrirle las puertas de una competencia internacional. La historia de Lima 2019 demuestra que, con gestión y perseverancia, es posible lograrlo.