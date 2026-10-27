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Pamputa envía una señal y a MMG le conviene leerla desde las ciencias de la gestión

“Lo que está en la cancha de MMG no parece una propuesta de operación viable, sino una señal de negociación de la junta directiva y los mineros”.

    Diego Espinosa
    Por

    Especialista en Gestión Socioambiental y Sostenibilidad

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    Resumen

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    "Las Bambas se compró en el 2014 por unos US$5.850 millones; el costo de la concesión, aunque sea de una pequeña parte, sería de decenas o cientos de millones". Foto: Lino Chipana Obregón
    "Las Bambas se compró en el 2014 por unos US$5.850 millones; el costo de la concesión, aunque sea de una pequeña parte, sería de decenas o cientos de millones". Foto: Lino Chipana Obregón
    / LINO CHIPANA OBREGÓN

    La propuesta de Pamputa de comprar parte de la concesión sobre la que MMG busca expandirse es una buena noticia. Muestra que las organizaciones locales empiezan a posicionarse mejor: en lugar de pedir empleo u obras, buscan participar de igual a igual en el mercado de capitales. Esto las convertiría en sujetos de crédito y en agentes estructurantes del marco regulatorio.

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