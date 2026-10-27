Pamputa envía una señal y a MMG le conviene leerla desde las ciencias de la gestión

La propuesta de Pamputa de comprar parte de la concesión sobre la que MMG busca expandirse es una buena noticia. Muestra que las organizaciones locales empiezan a posicionarse mejor: en lugar de pedir empleo u obras, buscan participar de igual a igual en el mercado de capitales. Esto las convertiría en sujetos de crédito y en agentes estructurantes del marco regulatorio.

Desafíos e inconvenientes

¿Cuánto respaldo tiene la junta directiva? ¿Cómo llegarían las utilidades a sus beneficiarios legítimos y a los mineros? Con unos 3.000 mineros explotando la zona, ¿qué figura operativa se plantearía? La propiedad comunal fue concebida para actividades de subsistencia familiar y estacional, no para una explotación industrial.

Sin estas respuestas, el conflicto se trasladaría al interior de la comunidad y podría tergiversar la membresía, generando mucha inmigración, contaminación y explotación laboral. Podría perpetuarse una extracción ineficiente: según MMG, los artesanos han extraído, en total, unas 90.000 toneladas, más o menos lo que Las Bambas produce en tres meses.

El mayor obstáculo es el capital. Las Bambas se compró en el 2014 por unos US$5.850 millones; el costo de la concesión, aunque sea de una pequeña parte, sería de decenas o cientos de millones. El sistema financiero exige garantías convencionales y el perfil de Pamputa es el de cajas rurales y cooperativas. Sin capital, la propuesta quedará como anécdota, y como antecedente de que “estas cosas no funcionan”.

El problema inmediato

Es altamente probable que la expansión de MMG desplace a muchos mineros artesanales. Pero los planes de restitución de medios de vida suelen compensar únicamente activos superficiales: infraestructura, mejoras, ganado, agua, etc. No incluyen el mineral, porque no pertenece a los titulares de derechos superficiales (Código Civil, art. 954). Por eso la minería artesanal se ve como un delito a erradicar y no como una actividad a compensar. Por eso la comunidad parece haber resuelto que su mejor estrategia es buscar la titularidad de la concesión.

La salida sostenible

Desde la gestión socioambiental, sin embargo, es razonable e incluso necesario valorizar los activos mineros de los artesanos como parte de su restitución, ya que son de uso fáctico y su valor existe, más allá de las limitaciones normativas. Esto no tiene que hacerse sobre el stock, sino que puede hacerse sobre el flujo actual, por un período razonable y con un empadronamiento que evite ocupaciones oportunistas.

Las normas del IFC, por ejemplo, solo eximen de compensar por pérdida de acceso a minerales, cuando hacerlo no es técnica o financieramente viable (IFC, ND5/ND1). No es que MMG “deba” pagar por ese mineral; lo que sucede es que le conviene hacerlo, porque este ya tiene valor fáctico para sus partes interesadas, y el riesgo para su licencia social puede aumentar considerablemente con este giro en la posición de la comunidad. La inclusión de estos activos en los planes de restitución de medios de vida es un requerimiento de desempeño sostenible en la misma medida en que es un control de riesgo social.

Conclusión

Lo que está en la cancha de MMG no parece una propuesta de operación viable, sino una señal de negociación de la junta directiva y los mineros. Los conflictos giran en torno a la idea de que “se están llevando nuestros recursos”, y las normas que invisibilizan los derechos consuetudinarios la alimentan. Considerar el mineral como activo sujeto a restitución apunta a una problemática profunda: que uno de los recursos de mayor valor del país sea patrimonio de un Estado que legisla a favor de las grandes corporaciones, desplazando a los actores locales.