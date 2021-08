Conforme a los criterios de Saber más

Si una mente maligna diseñara el virus perfecto para acabar con una especie animal, elegiría la combinación óptima de transmisibilidad y tasa de letalidad por infección. Pero para eliminar a la humanidad, la mente maligna tendría que desarrollar un virus capaz de neutralizar las respuestas humanas a ella, no solo las respuestas individuales sino también las colectivas. Un virus asesino perfectamente diseñado podría aprovechar las ineficiencias en nuestra toma de decisiones colectiva. Da la casualidad de que eso es lo que parece haber logrado el virus SARS-CoV-2.

Si no creemos en el diseño inteligente, tampoco deberíamos creer en el diseño maligno. Aun así, la evolución darwiniana nos dice que la presión de supervivencia eventualmente generará virus más efectivos. Muchos virus nuevos han pasado de los animales a los humanos, pero ninguno en los últimos 100 años fue tan devastador como el SARS-CoV-2.

Sí, el COVID-19 es menos letal que el Ébola y menos infeccioso que el resfriado común. ¿Por qué, entonces, el COVID-19 ha resultado tan difícil de alcanzar? Porque juega con las debilidades de nuestras instituciones. Y al hacerlo, proporciona una lección útil sobre lo que debemos corregir para hacer frente a futuras amenazas existenciales.

Para empezar, la progresión exponencial del coronavirus desafía la naturaleza reactiva de las instituciones democráticas. Aunque todos los virus tienden a crecer exponencialmente si no se controlan, la propagación asintomática y presintomática de COVID-19 hizo que su manejo fuera mucho más difícil.

Difícil pero no imposible. Hoy en día tenemos la tecnología para rastrear los movimientos e interacciones de las personas, pero las democracias liberales generalmente no quieren usarla.

Los efectos desiguales del COVID-19 en toda la población también son muy efectivos para debilitar la respuesta política al mismo. Montar una respuesta colectiva habría sido más fácil si la tasa de mortalidad fuera similar en todos los grupos de edad, pero no lo es. Hasta que surgió la variante Delta, era más probable que un veinteañero fuera alcanzado por un rayo que muriera de COVID-19. Por el contrario, para un octogenario, la tasa de mortalidad de COVID-19 se acerca a la de la viruela.

Una respuesta común eficaz a la pandemia requiere un sentido de pertenencia compartido. Por ejemplo, los estadounidenses que se beneficiaron de los programas de asistencia social del New Deal en la década de 1930 estaban más dispuestos a inscribirse como voluntarios en la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos jóvenes de hoy se sienten cada vez más marginados en la economía y responsabilizan a las generaciones mayores de su difícil situación. ¿Deberíamos sorprendernos de que no estén dispuestos a sacrificar los mejores años de sus vidas para proteger a los ancianos?

Aunque a las sociedades más colectivistas de Asia les fue mucho mejor que a muchos países occidentales en la lucha contra la primera fase de la pandemia, les fue peor en el desarrollo y la obtención de dosis suficientes de vacunas contra el COVID-19. Esto subraya el hecho de que el desarrollo de vacunas depende de las capacidades científicas, no de las instituciones políticas. Como era de esperarse, los países científicamente más avanzados, incluidos los EE. UU., el Reino Unido, Alemania y China, estuvieron a la vanguardia del esfuerzo de investigación y desarrollo de vacunas.

La propagación asintomática de COVID-19 y la letalidad marcadamente variada entre los grupos demográficos habrían sido suficientemente malas por sí solas. Pero el problema se ha agravado horriblemente con el sistema de medios roto de Occidente, lo que ha provocado una confusión máxima.

En los EE. UU., un enemigo extranjero no podría haber hecho un mejor trabajo difundiendo rumores falsos e histeria sobre el virus, especialmente en las primeras fases de la pandemia, cuando una respuesta colectiva hubiera sido más efectiva. El 26 de febrero de 2020, un mes después de que Wuhan fuera bloqueada, el Journal of the American Medical Association todavía estaba comparando el COVID-19 con la gripe. Como reveló una entrevista reciente con Dominic Cummings, el exasesor principal del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, esta desinformación afectó la toma de decisiones al más alto nivel.

Las constantes mutaciones del coronavirus podrían significar que las vacunas COVID-19 existentes serán insuficientes para eliminar la pandemia. La respuesta del gobierno indio (o la falta de ella) al virus afectó en gran medida tanto a ese país como al resto del mundo. Si es tan difícil para Estados Unidos organizar una respuesta común, desarrollar una a nivel de las Naciones Unidas parece imposible.

El comercio y las comunicaciones pueden ahora ser globales, pero la gobernanza no lo es. Si queremos seguir viviendo en una economía global, necesitamos desarrollar un sistema eficaz de gobernanza global.

Esta es la mayor lección que nos deja el COVID-19. Una economía global hace que los problemas locales sean globales. Incluso si podemos salir del paso de esta pandemia, no necesariamente podemos salir del paso de la siguiente o de otros problemas como el cambio climático. Si no aprendemos esta lección, nuestra especie merece extinguirse.

–Glosado y editado–