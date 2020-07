Cuando hablamos de calidad educativa, nos viene a la mente la infraestructura y, sin querer, hacemos una equivalencia equivocada: a más infraestructura, más calidad. Esta pandemia nos ha permitido redescubrir la esencia de diversas realidades: la familia, el trabajo y la escuela. En estos meses, las familias han asistido a clases virtuales junto a sus hijos, las pantallas se han convertido en la nueva puerta de entrada, y se ha puesto de relieve que lo esencial en un colegio son sus profesores. Esto también lo afirma Andreas Schleicher, investigador de la OCDE, que tras analizar los resultados de las pruebas PISA concluye que el factor clave en sistemas educativos de calidad es el profesorado; no lo es tanto el tamaño del colegio, el mobiliario o el número de alumnos.

La calidad educativa debe medirse principalmente por los resultados de los alumnos. Se va al colegio a adquirir conocimientos, competencias y a aprender a vivir como ciudadano. Otro paradigma es que los colegios que cobran pensiones bajas son de mala calidad. Sin embargo, el 96% de los colegios privados tienen pensiones menores a S/500, son de pocos alumnos, no tienen gran infraestructura y cuentan con mobiliario modesto; pero logran con creces el objetivo. Los resultados de la prueba PISA 2018 lo demuestran. Los colegios privados superaron el puntaje mínimo en comprensión lectora, matemática y ciencias; no así los del Estado.

La educación privada, al ser diversa tanto en sus propuestas pedagógicas como en el costo de la pensión, permite a las familias elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, de modo que esta sea compatible con sus ideales, valores, expectativas y presupuesto. El COVID-19 ha golpeado duramente a las familias y ocasionado el cierre de 1.500 colegios. Los colegios han bajado sus pensiones en un 25% en promedio, y han dado ayudas a las familias más afectadas.

Últimamente, el Estado está más enfocado en su rol rector, ignorando que la educación privada obtiene buenos resultados en las pruebas internacionales, promueve la innovación pedagógica en el país y da trabajo a 300.000 maestros. El énfasis en la regulación le hace perder de vista su tarea más importante: el rol educador de los casi seis millones de alumnos que estudian en sus escuelas. Promover redes educativas que permitan el intercambio de buenas prácticas entre los docentes de los colegios públicos y privados impulsaría una mejora.

Que la educación pública sea gratuita no significa que no cueste; o que los alumnos que estudian en ella no tengan derecho a recibir una educación de calidad. El Estado gasta aproximadamente S/3.000 por alumno en primaria y S/6.000 en secundaria al año. Esto equivale a una pensión de S/272 en primaria y S/545 en secundaria.

Por otro lado, esta pandemia ha abierto una ventana de tiempo para arreglar y construir los colegios que necesitamos para el bicentenario. En marzo del 2019, solo el 37% de los locales escolares del país contaba con las condiciones para iniciar clases y aproximadamente 17.125 locales necesitaban ser reconstruidos totalmente.

Las pruebas tomadas a alumnos de segundo de secundaria muestran que solamente 1 de cada 5 entiende lo que lee. El Estado debería corregir su presbicia rectora para ver lo que tiene más cerca; enfocando sus recursos y esfuerzos en la mejora de la educación pública, y contando con la educación privada como aliada. A un año del bicentenario debemos tener presente que la grandeza de un país se mide por la educación de su pueblo.

*El autor es director del colegio Los Álamos.