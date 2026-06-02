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Pauta digital y polarización social: una mirada desde el riesgo reputacional

“Antes de invertir en determinados espacios, las empresas deberían preguntarse si ese entorno y sus voceros son coherentes con su propósito”.

    Rodrigo Zúñiga
    Por

    Director de Newlink

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    "No es lo mismo aparecer en un contenido que aborda temas sensibles con responsabilidad que hacerlo en un espacio que monetiza la confrontación, el ataque personal o la indignación permanente". (Foto: iStock)
    "No es lo mismo aparecer en un contenido que aborda temas sensibles con responsabilidad que hacerlo en un espacio que monetiza la confrontación, el ataque personal o la indignación permanente". (Foto: iStock)
    / NicoElNino

    Ante un escenario electoral polarizado y un clima social marcado por la desconfianza, los comités de dirección vienen actualizando sus planes de gestión de riesgos estratégicos. En ese proceso, hay una conversación que empieza a ganar relevancia dentro de las empresas: cómo gestionar la inversión publicitaria en ecosistemas digitales donde la línea entre entretenimiento, opinión, coyuntura política y controversia pública es cada vez más difusa.

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