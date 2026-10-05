“Perú es clave”: una frase que trasciende el deporte

Hay frases que nacen espontáneamente después de una victoria y quedan como una anécdota. Y hay otras que, con el pasar del tiempo, adquieren un significado mucho mayor.

“Perú es clave”, la frase que Ignacio Buse escribió en una cámara después de una gran victoria internacional, pertenece a esa segunda categoría.

Cuando Nacho la convirtió en celebración, probablemente no imaginaba que esas tres palabras terminarían identificando algo que hoy se observa en distintas disciplinas: el deporte peruano está viviendo un momento especial.

Buse ha sido uno de los grandes protagonistas. Durante el 2026, conquistó los títulos del ATP 500 de Hamburgo y del ATP 250 de Winston-Salem, y llegó a ubicarse entre los mejores 35 tenistas del mundo.

Pero el verdadero significado de “Perú es clave” apareció nuevamente en la Copa Davis. Perú derrotó 3-2 a Paraguay por el Grupo Mundial I y consiguió la clasificación a los Qualifiers del 2027. Fue una victoria de equipo, de esas que recuerdan que el tenis no depende únicamente de una figura, sino de una generación.

La selección llegó a esta serie con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas dentro del Top 200 mundial, algo que no ocurría con tres tenistas peruanos desde 1994. Luego de eso, Buse fue convocado a la Laver Cup.

Pero el fenómeno no termina en el tenis.

Diego Elías volvió a conquistar el torneo Panamericano de Squash y el oro en el Suramericano en el 2026; meses antes, hizo historia al convertirse en el primer sudamericano en ganar las finales del PSA Squash Tour. Hoy Diego es un referente del squash mundial.

Y mientras Buse y Elías brillan, otra disciplina con sello peruano se hace notar internacionalmente: la paleta frontón. Los últimos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fueron el escenario perfecto para un deporte que tiene algo que ninguna otra disciplina tiene: nació en el Perú. Valeria Garcés y Kevin Martínez se llevaron el oro sudamericano sin encontrar oposición.

Ángelo Caro, Stefano Peschiera, Cristhiana de Osma, Natalia Cuglievan, Inés Castillo, Nicolás Pacheco, entre muchos otros, llevan la bandera peruana a podios internacionales.

Todos tienen algo en común: a pesar de las dificultades, compiten lejos de casa y representan al Perú con la misma bandera que Buse llevó a aquella cámara cuando escribió: PERÚ ES CLAVE.

Quizá por eso la frase ha tomado una dimensión diferente.

Porque no habla solamente de Buse. Habla de una generación que está demostrando que el deporte peruano puede competir, ganar y hacerse un espacio en escenarios internacionales con pasión y sufrimiento.

Pero el Perú es mucho más que sus triunfos deportivos, lleva siglos construyendo una identidad propia, hecha de cultura, tradiciones e historia. Está en Machu Picchu, en la herencia andina y amazónica, en nuestras danzas y música. Está también en nuestra gastronomía, en la papa, el ají, la quinua, y en esa extraordinaria mezcla de culturas que ha llevado nuestros sabores a las mesas del mundo.

Por eso, quizá “Perú es clave” sea mucho más que una frase escrita por un tenista en una cámara. Puede convertirse en una manera de entender este momento: el Perú tiene algo propio que ofrecer al mundo y tiene las condiciones para surgir.

Un país con una historia milenaria, una cultura diversa, una gastronomía admirada y una generación que, desde el deporte y muchos otros ámbitos, está demostrando que puede ocupar un lugar importante en el escenario mundial.

Perú es clave. Clave para recordar quiénes somos, valorar lo que tenemos y entender que todavía tenemos muchísimo que mostrarle al mundo si nos unimos.