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“Perú es clave”: una frase que trasciende el deporte

“Perú es clave. Clave para recordar quiénes somos, valorar lo que tenemos y entender que todavía tenemos muchísimo que mostrarle al mundo si nos unimos”.

    Fernando Patroni Vizquerra
    Por
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    Resumen

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    El equipo peruano que se impuso 3-2 a Paraguay y clasificó a los Qualifiers de la Copa Davis. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
    El equipo peruano que se impuso 3-2 a Paraguay y clasificó a los Qualifiers de la Copa Davis. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

    Hay frases que nacen espontáneamente después de una victoria y quedan como una anécdota. Y hay otras que, con el pasar del tiempo, adquieren un significado mucho mayor.

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