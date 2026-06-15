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Perú Investiga 2026: Liderando la articulación del Estado, la academia y la empresa

“Con el impulso real de la ciencia, la tecnología y la innovación podremos lograr el desarrollo que el país añora”.

    Víctor Izaguirre Pasquel
    Por

    Director de Políticas y Programas del Concytec

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    "Es fundamental la formación, retención y atracción del capital humano". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Es fundamental la formación, retención y atracción del capital humano". Ilustración: Giovanni Tazza

    El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti) muestra avances importantes. El número de investigadores registrados en el Renacyt pasó de 3.000 en el 2018 a 14.000 en abril del 2026. La producción científica nacional experimentó un crecimiento sostenido, pasando de 3.600 publicaciones en el 2018 a 11.000 en el 2025. Estos y otros indicadores evidencian una fase de expansión traducida en un mayor desarrollo y madurez del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.