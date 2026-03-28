Piura en los planes de gobierno

No podemos negar el peso de la capital en las elecciones del 12 de abril. Sin embargo, el contrapeso piurano al centralismo limeño sigue creciendo. En la actualidad, solo 17.618 votos lo diferencian de La Libertad, que ocupa el segundo lugar. Por ello, les corresponde el mismo número de diputados (7). Además, desplaza a un cuarto lugar a Arequipa por 314.067 votos, con lo cual le corresponde un diputado menos. Adicional a esto, se considera que Piura es el bastión del fujimorismo, a 25 años de la caída de Alberto Fujimori.

Ambas razones (peso y opción políticas) hacen que Piura sea destinatario de algunas propuestas para obtener su ‘golden share’ o acción de oro. De ahí que los planes de gobierno aludan a nuestra región. Esta mención puede ser de dos tipos: descriptivas y propositivas. Las primeras usan datos de esta para mostrar o ejemplificar un problema concreto, como las cifras sobre delincuencia, producción agrícola, entre otros. En estas líneas, interesan las menciones propositivas: aquellas que plantean una política pública concreta. Sin embargo, en ellas se mezclan aquellas que son competencia propia del Poder Ejecutivo con las competencias de los gobiernos locales y regionales.

Somos Perú tiene 19 propuestas para la región Piura: la construcción de un centro de salud comunitario, uno de excelencia digital, aeropuerto regional de nivel internacional, un centro de acopio de cadena de frío, una zona industrial estratégica en Bayóvar de petroquímica y fosfatos, un clúster de pesca, un sistema de irrigación trasvase marañón, un corredor logístico agroexportador (con Lambayeque y La Libertad), y en materia de transportes: vuelos Arequipa-Piura, servicio de bus Piura-Máncora-Punta Sal y corredor turístico Piura-Tumbes. Otras propuestas se relacionan con competencias regionales y locales: reforzamiento de cuencas, renovación de tuberías de agua, tecnificar riego en el Chira-Piura, planta de desalinización de agua, planta de valorización de inorgánicos, y licitación de redes de transmisión.

Fuerza Popular tiene 18 propuestas: fortalecimiento de unidad en flagrancia ‘express’ en materia de algunos delitos, inicio del expediente electrónico judicial en Piura, proyectos piloto de energía solar, infraestructuras para las playas de Piura y Tumbes, modernización y mejoramiento del aeropuerto, vuelo Piura-Guayaquil y hospital de alta complejidad. Se relacionan con competencias regionales y locales: construcción del Proyecto Alto Piura, línea de metro para Piura.

El Partido Morado tiene ocho propuestas: construcción de un penal de máxima seguridad, establecer una macrorregión con Lambayeque y Tumbes (incluyendo mención expresa en materia de salud), corredor logístico Piura-Cajamarca, eje transandino estratégico y clúster manufacturero entre Paita, Piura, Jaén, Bagua y Tarapoto, construcción de red de infraestructura multimodal. Se relacionan con competencias regionales y locales: construcción de un tranvía y una autoridad del transporte urbano.

Libertad Popular, Integridad Democrática y Obras tienen tres propuestas. El primero busca culminar el Chira-Piura y la creación de una zona económica especial privada. Se relaciona con la competencias regionales y locales el establecimiento de un sistema de transporte urbano. El segundo busca construir un penal y un laboratorio de criminalística, campus clínicos regionales (en las universidades públicas), línea de transmisión de electricidad Piura con la frontera, un parque industrial regional y un corredor turístico. En tanto, Obras busca construir un tren de la costa y culminar el Proyecto Alto Piura. Se relaciona con la competencias regionales y locales el evitar inundaciones durante el Fenómeno de El Niño y establecer una red de transporte urbano eléctrico.

Ahora Nación tiene dos propuestas: construir infraestructura logística y apoyo para la creación de un sistema integrado de transporte.

Finalmente, Avanza País, Alianza Venceremos, Frente Esperanza, Alianza Fuerza y Libertad y el Partido Patriótico del Perú tienen una propuesta cada uno. El primero y el segundo buscan construir un corredor turístico de playas. El tercero, un nuevo aeropuerto. El cuarto, establecer una macrorregión con Tumbes, Cajamarca, Trujillo (La Libertad) y Áncash. El último, descentralizar el Ministerio de Ambiente en Piura.

Votar en Piura implica analizar estas promesas concretas y exigir que se consideren en el debate electoral.