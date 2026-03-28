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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Piura en los planes de gobierno

“Votar en Piura implica analizar las promesas concretas y exigir que se consideren en el debate electoral”.

    Guillermo Andrés Chang Chuyes
    Por

    Doctor en Derecho y docente de la Universidad de Piura

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    Algunas propuestas de los planes de gobierno plantean más vuelos comerciales en Piura e impulsar el turismo.
    Algunas propuestas de los planes de gobierno plantean más vuelos comerciales en Piura e impulsar el turismo.
    / Sergio Urday

    No podemos negar el peso de la capital en las elecciones del 12 de abril. Sin embargo, el contrapeso piurano al centralismo limeño sigue creciendo. En la actualidad, solo 17.618 votos lo diferencian de La Libertad, que ocupa el segundo lugar. Por ello, les corresponde el mismo número de diputados (7). Además, desplaza a un cuarto lugar a Arequipa por 314.067 votos, con lo cual le corresponde un diputado menos. Adicional a esto, se considera que Piura es el bastión del fujimorismo, a 25 años de la caída de Alberto Fujimori.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.