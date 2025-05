Este 1 de junio próximo se inaugura el nuevo aeropuerto de Lima. Quienes han experimentado la “marcha blanca” en días pasados, están gratamente impresionados por la flamante infraestructura que mejorará la experiencia de los usuarios. Sin embargo, como lo reseña el editorial del este diario del pasado 17 de mayo, la grata experiencia de los pasajeros se echará a perder por las horas que deberán perder por el tráfico y la mala condición de las vías de acceso.

¿Cuál es la causa del retraso de obras que debieron estar listas de manera paralela a la construcción del aeropuerto? Pues la diferencia entre una gestión privada (regulada), como es caso de Lima Airport Partners encargado del nuevo aeropuerto y una gestión pública delegada, a través del mecanismo gobierno a gobierno, como sucede con las vías de acceso, la vía expresa y el puente Santa Rosa.

Los puentes, como el Santa Rosa —según el cronograma, estará listo recién en 2029—, serán reemplazados temporalmente por puentes modulares. Lo más grave, entonces, es el caso de la vía Expresa Santa Rosa, un viaducto de cuatro kilómetros que conectará la vía rápida Costa Verde con el futuro puente Santa Rosa que cruzará el río Rímac. El PMO (Project Management Office – PMO) delegado por el gobierno francés (EGIS Villes et Transports) ha retrasado la licitación de manera injustificada: los postores presentaron sus ofertas en noviembre de 2024, un año después de pre-seleccionados aquellos que cumplían con los requisitos de experiencia y solvencia (selección de lista corta) que fue en octubre de 2023. Y a la fecha, no hay información acerca de la adjudicación del contrato de construcción, después de una apertura de sobres que no ha sido pública como sucede con cualquier licitación.

Los acuerdos gobierno a gobierno fueron sobrevalorados debido a la exitosa experiencia de los Panamericanos. Lo sucedido con los siguientes, nos hace pensar que aquel éxito se explica en lo fundamental por la excelente gestión de Carlos Neuhaus y el apoyo político que recibiera en su momento. El fracaso en términos de celeridad y eficiencia de los convenios con Francia (vías de acceso al aeropuerto y carretera central) y con Corea (aeropuerto de Chincheros) han llevado a una justificada crítica a un mecanismo que reemplaza a una burocracia por otra que, por lo demás, está exenta del control político y por ende de la presión pública por recibir servicios de calidad.

Es indispensable que el Estado peruano intervenga para acelerar estos procesos que, por lo demás, deben transparentarse. Y que dejemos de lado de una vez por todas los acuerdos gobierno a gobierno, una sesión de soberanía que no ha traído buenos resultados.

En este último año, el gobierno debería concentrase en destrabar una lista corta de proyectos prioritarios entre los que se encuentran las vías de acceso al aeropuerto. Y el Congreso no haría mal en echarle un ojo fiscalizador a la transparencia de los procesos de licitación resultantes de los acuerdos gobierno a gobierno que, además de no ser públicos, han resultado en algunos casos —como el de Chincheros— en la selección de postores que no estarían cumpliendo con los compromisos de inversión.