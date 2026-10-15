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Por una política industrial soberana

“Tenemos que recordarle a diario a nuestras autoridades que esta guerra comercial no la empezó Estados Unidos, la empezó China, y no hay país que no se encuentre amenazado por ella”.

    Jorge Guajardo
    Por

    Exembajador de México en China y socio de la firma DGA Group en Washington D.C.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "China pasó de exportar un millón de autos en el 2020 a lo que se proyecta sean 12 millones de autos en el 2026". Foto: AFP / China OUT
    "China pasó de exportar un millón de autos en el 2020 a lo que se proyecta sean 12 millones de autos en el 2026". Foto: AFP / China OUT
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    En enero de este año, México impuso aranceles a más de mil productos de aquellos países con los que no tiene un tratado de libre comercio. Si bien esta aparenta ser una categoría amplia, en realidad es una manera sutil de detener las importaciones de China sin señalar al país por su nombre, ya que México tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países con los que comercia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.