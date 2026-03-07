El Comercio
#PorEstoNo

“Más que un #PorEstosNo, habría que promover un #PorEstoNo. Si no muestras respeto por las mujeres y la infancia, no te votamos”.

    "El contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el preludio de unas nuevas elecciones nacionales el 12 de abril, ameritan una reflexión sobre qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad". Ilustración: El Comercio
    "El contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el preludio de unas nuevas elecciones nacionales el 12 de abril, ameritan una reflexión sobre qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad". Ilustración: El Comercio

    Empresarios como Bill Gates, Leon Black y Leslie Wexner se han disculpado públicamente por frecuentar a Jeffrey Epstein. Numerosos científicos de Harvard y el MIT han devuelto fondos facilitados por Epstein. Se han dado dimisiones como las de los empresarios Jes Staley, ex-CEO de Barclays, o de Thomas Pritzker, expresidente ejecutivo de Hyatt Hotels; de funcionarios como Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, y de Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos; y de científicos como el Nobel de Medicina, Richard Axel. Se produce el sospechoso suicidio de Epstein, el agente de modelos Jean-Luc Brunel y la víctima Virginia Giuffre. Los Clinton sufren de amnesia durante su declaración ante el Congreso y Donald Trump niega todo mientras bombardea escuelas de niñas en Irán.

