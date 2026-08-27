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Prioridades para el desarrollo del turismo peruano al 2031

“El Perú tiene una ubicación geográfica privilegiada, un aeropuerto moderno y una oferta turística reconocida en todo el mundo. Aprovechemos esas fortalezas”.

    Patricia Campos
    Por

    Presidenta de Apavit

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
    El aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
    / ANTONIO MELGAREJO

    El Perú presenta una serie de desafíos que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ya empezó a asumir. No obstante, aunque pueda parecer secundario o menor, existe un sector que hoy en día es un eslabón clave de la cadena económica, productiva y de desarrollo local y regional: el turístico. Un sector que actualmente es impactado negativamente por diversos factores. Un claro ejemplo es la llegada del fenómeno de El Niño.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.