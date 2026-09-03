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Prolima y la tarea titánica de recuperación del Centro Histórico de Lima

“Entrar en la modernidad no solo significa inteligencia artificial y digitalización, sino también aprender a valorar y conservar el pasado milenario de ciudades como Lima”.

    Juan Carlos Llosa Pazos
    Por

    Contralmirante

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Recientemente, la Municipalidad de Lima adquirió la Quinta Heeren, monumento histórico que está siendo recuperado por Prolima". Foto: Facebook Quinta Heeren
    "Recientemente, la Municipalidad de Lima adquirió la Quinta Heeren, monumento histórico que está siendo recuperado por Prolima". Foto: Facebook Quinta Heeren

    Por muchos años, el Centro Histórico de Lima fue descuidado hasta llegar a niveles deplorables. De niño solía acompañar a mi papá al centro, donde laboraba, como la mayoría de padres de esa época, y recuerdo el desorden galopante de los ambulantes con su mercancía desperdigada por los suelos y los buses atravesando las estrechas calles, la suciedad y la tugurización de casonas y monumentos. Todo bien orquestado, como si hubiese un empeño desquiciado por destrozar ese patrimonio único en Sudamérica. Afortunadamente, mi padre me enseñó a valorar esas cosas desde niño.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.