El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Proteger mejor también significa resolver oportunamente

“Esperamos que el sistema de protección al consumidor incentive soluciones tempranas y eficaces”.

    Jaime Graña Belmont
    Por

    Gerente General de Asociación Automotriz del Perú

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué incentivo existe para invertir en soluciones inmediatas si no se evalúa adecuadamente cómo fue ejecutada la garantía?".
    "La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué incentivo existe para invertir en soluciones inmediatas si no se evalúa adecuadamente cómo fue ejecutada la garantía?".

    El 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, nos invita a reflexionar sobre los avances en la protección de los consumidores y sobre los nuevos desafíos que plantea un mercado cada vez más tecnológico.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.