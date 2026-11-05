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¿Qué hay detrás de la tecnología que compramos?

“Invertir en ciencia y tecnología no garantiza cada resultado esperado, pero abre la posibilidad de construir respuestas propias a preguntas que quizá nadie resolvería por nosotros”.

    Zenia Medina Contreras
    Por

    Responsable de la Unidad de Diseño de Prociencia de Concytec

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cuando adquirimos una tecnología, solemos mirar primero su precio. Sin embargo, ese precio solo representa la parte visible de su historia: no incorpora décadas de investigación, personas formadas, laboratorios, pruebas y errores, ni el conocimiento necesario para utilizarla y mejorarla.

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    Merlín IA

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