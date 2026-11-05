¿Qué hay detrás de la tecnología que compramos?

Cuando adquirimos una tecnología, solemos mirar primero su precio. Sin embargo, ese precio solo representa la parte visible de su historia: no incorpora décadas de investigación, personas formadas, laboratorios, pruebas y errores, ni el conocimiento necesario para utilizarla y mejorarla.

Eso importa cuando nos preguntamos por qué un país debe financiar ciencia, tecnología e innovación (CTI) si puede comprar tecnología desarrollada en otros lugares. En “What is Technology? Six Definitions and Two Pathologies” (2014), Paul Nightingale advierte que reducir la tecnología a un aparato oculta conocimientos, instituciones y capacidades que permiten desarrollarla y hacerla funcionar.

La historia de la tomografía computarizada lo muestra. El descubrimiento de los rayos X por Röntgen, en 1895, fue fundamental, pero no produjo automáticamente el tomógrafo. Su desarrollo reunió durante décadas conocimientos de física, matemáticas, computación, ingeniería y medicina, con aportes decisivos de Cormack y Hounsfield, Nobel de Medicina en 1979. Según una reconstrucción publicada en el “Journal of Medical Imaging” (2021), el financiamiento directo que permitió llegar a la primera imagen de tomografía fue de £69.000 de la época, a lo largo de tres años: una cifra que no incluye la investigación previa ni los recursos posteriores para perfeccionar y extender su uso.

La inteligencia artificial muestra hoy esa dinámica a otra escala. Según la OCDE, las empresas de IA captaron en el 2025 el 61 % del capital de riesgo mundial (US$258.700 millones), sin contar investigación pública, formación ni infraestructura.

Adquirir tecnología es necesario, pero también lo es construir capacidades propias. Esto no significa producirlo todo, sino contar con personas e instituciones capaces de seleccionarla, evaluar su desempeño, adaptarla a las condiciones locales y desarrollar soluciones cuando las disponibles no responden a nuestras necesidades.

Por eso, el financiamiento en CTI requiere continuidad. Cuando se interrumpe, pueden dispersarse equipos, perderse aprendizajes y detenerse soluciones antes de su validación. Ello no implica financiar indefinidamente cualquier iniciativa, sino priorizar, evaluar y decidir con base en evidencia. En el Perú, ese es el sentido de los concursos que Concytec, a través de Prociencia, implementa para sostener el trabajo de investigadores, ingenieros y equipos técnicos.

Invertir en ciencia y tecnología no garantiza cada resultado esperado, pero abre la posibilidad de construir respuestas propias a preguntas que quizá nadie resolvería por nosotros. El precio de una tecnología nos dice cuánto cuesta adquirirla hoy; financiar la CTI es apostar en las capacidades que nos permitirán comprender, decidir y construir mañana.