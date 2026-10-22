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¿Quién protege el patrimonio ante las lluvias?

“Incorporar la gestión de riesgos a nuestras políticas patrimoniales no debe ser algo complementario, sino que, ante la mayor frecuencia de este fenómeno climático, debe convertirse en una necesidad”.

    Marialejandra Puruguay Guillén
    Por

    Directora del P.A. de Gestión Cultural de la Universidad de Piura (UDEP)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Nuevamente, las lluvias vuelven a ocupar gran parte de nuestra atención. Nuestras conversaciones suelen abordar la situación de la descolmatación de los ríos y quebradas, así como de carreteras, viviendas, colegios, establecimientos de salud y cultivos. Del mismo modo, frente a esta realidad, en la que se identifican varios puntos críticos, se discuten presupuestos, así como la participación efectiva de diversas instituciones. Y vuelve a aparecer, una vez más, una palabra indispensable en estos momentos: prevención.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.