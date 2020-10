Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Educación ha causado una gran preocupación en la comunidad educativa al manifestar su deseo de comenzar el año escolar 2021 de modo presencial o semipresencial. Cabe recordar que todos los motivos por los que los colegios están cerrados hasta el día de hoy seguirán vigentes hasta que se inicie la vacunación de forma masiva. Recordemos que primero está la vida y la salud de nuestros alumnos y de sus familias, no solamente sus padres, sino también sus abuelos; y la de los profesores y sus familias.

La primera medida tomada en marzo fue suspender las clases en los colegios porque es allí donde se facilita la transmisión del virus. En un colegio es imposible garantizar el distanciamiento social necesario para cortar la cadena de transmisión del mismo.

No debemos olvidar que nuestro país tiene la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en el mundo debido al COVID-19. Otro dato a tener presente es que las vacunas no estarían disponibles sino hacia finales del primer trimestre del año 2021, que llegarían en cantidades restringidas y que son solamente para adultos. Las vacunas para niños estarían recién a finales de octubre del próximo año.

Además, está demostrado que no existen protocolos, ni en los países desarrollados, que posibiliten el retorno seguro a clases. Las últimas noticias que llegan de otros países son muy preocupantes: a dos semanas del inicio del año escolar en España, 117 escuelas tuvieron que cerrar por casos de COVID-19 entre escolares y profesores; en Francia a los 4 días de iniciar el año escolar cerraron 22 escuelas; en Estados Unidos, han tenido que cerrar colegios incluso antes de iniciar las clases debido al contagio de profesores. Los protocolos en Francia indican que si aparecen tres casos de COVID-19 entre profesores y alumnos se debe cerrar la escuela, y se deben poner en cuarentena a todas las personas que estuvieron en contacto con los que dieron positivo.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), a pesar de ser el sistema escolar público más grande (en términos del número de estudiantes) de California y el segundo distrito escolar público más grande de los Estados Unidos, decidió iniciar de modo virtual el año escolar, con un horario completo, similar al presencial.

El doctor Peter Hotez, decano de la escuela de medicina tropical del Baylor College of Medicine en Houston, opina que no es seguro reabrir escuelas en los lugares donde los funcionarios no tienen los medios para realizar la pruebas, o rastrear los contactos, o no pueden aislarlos oportunamente. En estos meses está más que demostrado que no solamente uno, sino los tres factores de riesgo se dan a la vez en nuestro país.

Recordemos que el año escolar en los colegios del Estado comenzó de modo virtual en abril, y que uno de los primeros golpes de la pandemia ha sido que 230.000 alumnos no se matricularon este año. A estos alumnos hay que sumarles 200.000 alumnos que sí se matricularon, pero que no se están conectando al servicio educativo a distancia implementado por el Minedu. Pareciera que este es el principal motivo por el que el Minedu plantea un inicio presencial o semipresencial en el año 2021, cuando lo que debería hacer es mejorar el programa de educación a distancia Aprendo en Casa y facilitar la conexión a Internet a sus profesores y alumnos, y poner a punto los locales escolares. Actualmente hay alrededor de 17.000 escuelas estatales que deben ser demolidas y vueltas a construir.

La incapacidad de nuestras autoridades manejando la pandemia, la experiencia de otros países que acaban de iniciar clases y la disponibilidad de la vacuna recién para finales del primer trimestre del próximo año, nos revelan que el deseo del señor ministro no tiene sustento técnico. Sería irresponsable reiniciar el próximo año escolar con clases presenciales o semipresenciales basados solamente en buenos deseos.





*El autor es director del colegio

Los Álamos.