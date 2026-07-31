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Reformas con cable a tierra

“La clase política debe recordar que cada día cuenta en la lucha contra la pobreza. La factura de la inacción la pagan los ciudadanos más vulnerables”.

    Norma Correa Aste
    Por

    Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

    ncorrea@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La agenda de superación de la pobreza tiene el potencial de generar consensos y promover canales de cooperación entre diferentes sectores políticos y sociales". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La agenda de superación de la pobreza tiene el potencial de generar consensos y promover canales de cooperación entre diferentes sectores políticos y sociales". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En el discurso inaugural de su mandato, la presidenta Keiko Fujimori señaló que su meta principal es “cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos”. La prioridad otorgada a la agenda de desarrollo social es positiva y urgente. El Perú aún no recupera los niveles de pobreza previos a la pandemia, estando rezagado en América Latina (Banco Mundial, 2025). Asimismo, persisten brechas sociales y territoriales que limitan el acceso a oportunidades de cerca de 9 millones de ciudadanos en pobreza monetaria y 11 millones en condición de vulnerabilidad (INEI, 2026).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.