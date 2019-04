Salud: cuando más es menos, por Moisés Rosas

En una reciente entrevista, el presidente Vizcarra señaló que “salud y educación todavía no están caminando al ritmo que se quiere […]. Se les ha dado presupuesto, pero los resultados todavía no se ven. Eso está en proceso”. El presidente anunció que, por lo tanto, se asignará más dinero.



El problema de salud no es la falta de dinero. El problema es la falta de gratuidad durante la atención médica. Es el pago por consultas o atenciones incompletas. La falta de medicamentos e insumos cuando el paciente es atendido, hospitalizado u operado. Ese es el problema del que todos se quejan, pero que nadie logra arreglar, y, por ello, la satisfacción pública en salud es baja. Y eso es un problema de ineficiencia, gobernanza y microcorrupción, no de presupuesto.



La OMS estima que alrededor de 40% del importe de salud se pierde por ineficiencia y corrupción. En un estudio hecho cuando fuimos funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS), estimamos que 30% del presupuesto del SIS se pierde por ineficiencia.

A diferencia de la macrocorrupción, estos problemas no se resuelven con más leyes, sino con la observancia de las que ya existen. Para ello, es necesario desarrollar convenios de pago con todas las regiones para proporcionar incentivos morales y materiales que distingan a quienes cumplen las normas. Esto, con el fin de impulsarlos a que trabajen mejor y no en exceso. Significaría no brindar más bonos obsoletos por productividad que se basan en generar más consultas y no en la calidad de estas. El bajo rendimiento de algunos hospitales se debe a quienes no respetan su horario, no a los trabajadores honestos que se esfuerzan a pesar de no tener incentivos.



El SIS, luego de la huelga del 2017, pagó las “deudas” pendientes del 2009 al 2017 a los establecimientos públicos, y en el 2018, con un enorme incremento presupuestal, hizo las transferencias correspondientes. Además, en el 2019, adelantó el 80% del presupuesto del año para las compras de medicamentos e insumos. Pero eso no impidió que se les cobre a los pacientes del SIS. El presupuesto es solo el chivo expiatorio del sector salud.



Y claro que se requiere más presupuesto para salud, pero sobre todo para negociar convenios con las personas que atienden a los pacientes. Es necesario estimular el bienestar del trabajador. Y ello es muy eficaz en el corto plazo, tal como lo ha demostrado el enorme estudio piloto que hicimos siendo funcionarios del SIS en el 2006 en la DISA Lima Este, con resultados espectaculares.



Queremos lo mejor para el Perú, y anhelamos que el sector salud mejore. Pero más presupuesto no hará el milagro. Sí lo harán convenios de pago modernos con las regiones que distribuyan de manera más equitativa los beneficios morales y materiales del sistema actual, y que los anime, no a laburar más, sino a laburar mejor, en línea con los avances en economía conductual.

