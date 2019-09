Sanford: una amenaza para Trump, por Liz Mair 

Este fin de semana, el exgobernador de Carolina del Sur Mark Sanford arrojó su sombrero al ring presidencial.

Es el último republicano en desafiar al presidente Trump por la nominación de su partido. Pero Sanford ingresa a la carrera en una posición muy diferente a la de Bill Weld, el exgobernador de Massachusetts, y Joe Walsh, el exrepresentante de Illinois.

A diferencia de Walsh, es poco probable que su candidatura sea principalmente sobre Trump. En cambio, es probable que se dedique a los problemas que lo han motivado y apasionado durante años, en particular los relacionados con la restricción y responsabilidad fiscal. Además, a diferencia de Walsh, Sanford no está en la carrera por darle un hogar a los ‘Never Trumpers’, ni por oponerse instintivamente al presidente. De hecho, en algunos asuntos, probablemente estará de acuerdo con él, y no de una manera simbólica.

A diferencia de Weld, Sanford ha sido un jugador de renombre y un funcionario elegido en la política republicana de la era Trump, el período dominado por el Tea Party que lo precedió y las dos décadas anteriores. Sigue siendo querido por muchos activistas conservadores, que saben que se ha tomado en serio el control del gasto derrochador, el objetivo de la deuda y el déficit, y el apoyo al libre comercio. Saben que obtuvo notas altas del Instituto Cato por su historial fiscal como gobernador. Saben que tiene una calificación de por vida del 93% del Club for Growth. Y lo consideran como el político involucrado en menos escándalos de la historia política moderna.

Eso, colectivamente, podría hacerlo peligroso: una ironía para un candidato que no parece tener la intención de dañar a Trump. Sanford realmente solo quiere enfocarse en algunos temas importantes y brindar algo de consuelo a los demás republicanos que no repugnan al presidente o incluso no están de acuerdo con él en la mayoría de las cosas, pero que se preocupan por la deuda nacional y los efectos de una guerra comercial, como solían hacerlo la mayoría de los republicanos.

¿Cuántos de esos votantes hay? Si la era de Trump nos ha mostrado algo, es que los republicanos hablan sobre la deuda y el déficit, pero cuando se les da el control de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, los acumularán igual de mal, y tal vez peor, que una Cámara, Senado y presidente demócrata.

También nos ha demostrado que los republicanos realmente siguen a su líder. Pero las élites conservadoras que amaron a Sanford en 2008, 2010 o 2012 hasta su estrecha derrota primaria en 2018 ante Katie Arrington, tendrán dificultades para abandonarlo ahora.

Así, también, serán esos activistas originales del Tea Party, cuya preocupación fue el gasto excesivo de ambas partes. Puede que les guste la reducción de impuestos que obtuvieron al final de 2017. Pero saben que pagarán la factura por las políticas fiscales de Trump y por cualquier respuesta a una futura recesión económica. Puede que no odien o realmente no les guste Trump o incluso se inclinen a votar en contra de él en las elecciones generales o sentarse, pero podrían preferir marcar la casilla de Sanford en las primarias de su estado.

Eso supone que su primaria o ‘caucus’ no terminará cancelada. Muchos liberales pasaron el domingo discutiendo sobre el hecho de que los partidos estatales republicanos en Carolina del Sur, Nevada, Arizona y Kansas están tratando de rechazar sus primarias o asambleas, aparentemente en un esfuerzo por garantizar que ningún rival del presidente gane fuerza gracias a los votantes en su estado (afirman que todo se trata de “costos”).

Aun así, existe la posibilidad de que los votantes tradicionales libertarios y preocupados por la deuda de New Hampshire lo vean bien. Según algunas encuestas, alrededor del 40% de los republicanos del estado pueden estar buscando una alternativa al presidente, y lo mismo parece ser cierto en Iowa, donde los agricultores, aplastados por la guerra comercial de Trump con China, podrían estar abiertos al mensaje de Sanford sobre el libre comercio y los peligros de los aranceles.

¿Significará esto que Sanford despega el 5% de los delegados republicanos, el 10% o más? Teóricamente, podría debilitar significativamente al presidente o, si lo prefiere, mostrar significativamente las debilidades de Trump, ya que, en última instancia, es más probable que un presidente en ejercicio que presente un desafío principal sea un signo de fragilidad electoral en lugar de una causa.

La probabilidad es que Sanford demuestre ser un contendiente más fuerte que Walsh o Weld. Si es así, probablemente se deba a su pasión por los problemas y su historial y no porque sea anti-Trump.

© The New York Times