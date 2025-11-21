Seguridad ciudadana, emergencia nacional

Hay verdades que, aunque dolorosas, son inobjetables. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a mayo del 2025, el noventa por ciento de los peruanos se siente inseguro al salir de sus hogares y veintisiete por ciento han sido víctimas de un delito. En resumen, estamos frente a una situación dramática, enfrentamos la ola de inseguridad más grande del último cuarto de siglo.

El presidente Jeri ha demostrado un compromiso firme con la seguridad ciudadana, impulsando operativos de la mano con la policía nacional, haciendo requisas en penales, promoviendo la colaboración entre gobiernos locales y fuerzas del orden. Su gestión muestra que enfrentar la delincuencia es una prioridad real, dejando en claro que en estos meses de gobierno se pasará inmediatamente de la oración a la acción.

Para ello, es imprescindible declarar en “emergencia nacional la seguridad ciudadana”, esto permitirá que las coordinaciones entre todas las instituciones del estado que tengan que ver con la seguridad ciudadana sean más ágiles y efectivas, el gobierno nacional, los regionales, provinciales y locales deben estar involucrados, así como el poder judicial y ministerio público, esta declaratoria nacional necesita estar acompañada del control concurrente de la Contraloría General de la República que garantice un gasto público transparente y probo.

Con la declaratoria de emergencia cada entidad podrá hacer su parte, la Policía Nacional requiere mayor capacidad operativa, acceso a armamento moderno, equipamiento táctico, mejores servicios de salud y bienestar para su personal, la declaratoria de emergencia les permitirá eliminar trabas burocráticas para adquirir pertrechos: pistolas, chalecos antibalas, cascos, motos y radios. Paralelamente, es vital invertir en escuelas descentralizadas de formación policial y permitir la asimilación de personal de reserva de las Fuerzas Armadas, con capacitación corta y práctica, asimismo un servicio policial voluntario, que se enfoque en colaborar en temas administrativos, resguardo de instalaciones y tránsito, permitirá que efectivos policiales sean liberados de estas tareas para enfocarse en combatir la delincuencia.

El Instituto Nacional Penitenciario debe recuperar el control de los establecimientos carcelarios, uniformar a los internos, eliminar privilegios indebidos como restaurantes, regular las visitas y bloquear las comunicaciones utilizadas para extorsionar, la construcción de penales de alta seguridad tiene que ser un objetivo de largo plazo.

El Poder Judicial y ministerio público, necesita declarar en emergencia su área infraestructura, priorizando la construcción y equipamiento de juzgados de flagrancia.

Los gobierno regionales, provinciales y locales, podrán agilizar la adquisición de equipamiento para sus serenazgos, incluyendo armas no letales, las cuales deberían ya reglamentarse, urge también que vía iniciativa legislativa por parte del ejecutivo o congreso se elimine esa absurda limitación para que personal de serenazgo que tengan licencia para portar armas de fuego, siendo incluso ex policías o ex miembros de las fuerzas armadas no se les permita usarlas durante su servicio.

La seguridad ciudadana tanto subjetiva como objetiva, no se decreta, se construye. Y solo cuando cada institución asuma su parte, con decisión política, planificación y valentía, podremos devolverle al Perú la paz que ha perdido.