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Seguridad turística: la condición que el Perú necesita para competir con el mundo

“El verdadero salto del turismo peruano no será solo atraer más viajeros, sino lograr que cada uno vuelva a casa convencido de que eligió un destino extraordinario y sobre todo confiable”.

    Silvana Muguerza
    Por

    CEO de Expertia Travel

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Canotaje en Lunahuana. Foto: Rumbos del Perú
    Canotaje en Lunahuana. Foto: Rumbos del Perú
    / Rumbos del Perú

    El turismo peruano atraviesa una etapa de grandes oportunidades. El sector aporta más de US$9.200 millones a la economía nacional, según cifras difundidas este año por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de actividades como alojamiento, alimentación y transporte, y cuenta con una diversidad de atractivos capaces de competir con los mejores destinos del mundo. Sin embargo, esto no es suficiente. Para transformar ese potencial en crecimiento sostenible existe una condición mínima: garantizar la seguridad de quienes nos visitan.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.