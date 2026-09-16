Seguridad turística: la condición que el Perú necesita para competir con el mundo

El turismo peruano atraviesa una etapa de grandes oportunidades. El sector aporta más de US$9.200 millones a la economía nacional, según cifras difundidas este año por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de actividades como alojamiento, alimentación y transporte, y cuenta con una diversidad de atractivos capaces de competir con los mejores destinos del mundo. Sin embargo, esto no es suficiente. Para transformar ese potencial en crecimiento sostenible existe una condición mínima: garantizar la seguridad de quienes nos visitan.

Los accidentes ocurridos en distintos destinos turísticos durante los últimos meses y años evidencian una realidad que debemos atender: existen brechas en la identificación de la informalidad, la supervisión y, por ende, la fiscalización, que pueden ser aprovechadas por la irresponsabilidad de quienes no cumplen con las condiciones necesarias para brindar servicios seguros.

El desafío es aún mayor porque el turismo está evolucionando. Cada vez más viajeros buscan experiencias vinculadas a la naturaleza y la aventura: buggies, sobrevuelos, trekking, actividades de montaña, transporte turístico y recorridos en zonas remotas. Según ATTA, el Perfil del Turista Extranjero 2024 de Promperú señala que el 61% de los visitantes realiza actividades de aventura durante su visita al Perú, frente al 45% registrado en el 2019. Cuando un viajero elige nuestro país, deposita su confianza en todo un ecosistema: operadores, autoridades, destinos e infraestructura que deben garantizar que cada experiencia se desarrolle bajo condiciones adecuadas.

Las empresas tenemos una responsabilidad directa: operar bajo estándares elevados, capacitar a nuestros equipos y priorizar siempre la seguridad del viajero. Sin embargo, la seguridad no puede depender únicamente del compromiso individual y aislada de los operadores formales y profesionales. Se necesita una acción articulada entre el sector privado y las autoridades, con reglas claras, capacidades técnicas fortalecidas y una fiscalización preventiva y efectiva.

¿Qué implica esto? Primero, revisar cómo se supervisan las actividades de mayor riesgo, cómo se verifican las condiciones operativas de los servicios turísticos y qué herramientas existen para identificar oportunamente posibles fallas antes de que generen consecuencias irreversibles. También implica fortalecer la capacidad del Estado para diferenciar y respaldar a quienes cumplen. Un operador formal que invierte en seguridad, capacitación y estándares no debería competir en las mismas condiciones que quien reduce costos incumpliendo las reglas. Finalmente, la fiscalización no debe ser vista únicamente como una sanción: también debe ser una herramienta para proteger al viajero y promover una competencia más justa dentro de la industria.

Hoy, con el inicio de una nueva gestión gubernamental, se presenta una oportunidad para impulsar esta agenda. No se trata de crear más burocracia ni de limitar el desarrollo de la actividad turística. Al contrario, se trata de construir un sistema robusto que genere confianza: autoridades con capacidad real de supervisión, empresas comprometidas con estándares elevados y viajeros con la certeza de que las experiencias que contratan cuentan con las garantías necesarias.

El verdadero salto del turismo peruano no será solo atraer más viajeros, sino lograr que cada uno de ellos que llegue a Perú vuelva a casa convencido de que eligió un destino extraordinario y sobre todo confiable. La confianza también construye. Y hoy, construirla debe ser una prioridad nacional.