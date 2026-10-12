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Servicios por impuestos: en camino hacia resultados en salud

“Infraestructura, equipos, profesionales e insumos son indispensables, pero son medios. El desafío de servicios por impuestos es financiar la articulación necesaria para producir resultados”.

    Aníbal Velásquez
    Por

    Epidemiólogo y exministro de Salud

    avelasquez@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La anemia todavía afecta al 34,9% de los niños de 6 a 35 meses en el Perú. A pesar de los avances recientes, sigue siendo uno de nuestros principales problemas de salud pública. Por eso importa cómo utilicemos una nueva herramienta que el país acaba de habilitar: servicios por impuestos (SxI).

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.