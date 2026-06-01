El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

La pionera oculta: la mujer que ayudó a tejer el Internet

“El legado de Sharla Boehm nos recuerda que el ingenio y el talento no tienen género”.

    Myra E. Flores
    Por

    Doctora en Química y divulgadora de la ciencia

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Sharla Boehm, nacida como Sharla Perrine, nunca buscó la fama ni el reconocimiento; vivió una vida plena, apoyando a su comunidad". Foto: Wikipedia
    "Sharla Boehm, nacida como Sharla Perrine, nunca buscó la fama ni el reconocimiento; vivió una vida plena, apoyando a su comunidad". Foto: Wikipedia

    Imagina tu día a día sin Internet. Sin redes sociales, sin videos, sin mensajes instantáneos. Ahora, imagina que una de las mentes brillantes que hizo posible toda esa magia tecnológica fue una mujer cuyo nombre casi nadie conoce. Su nombre es Sharla Boehm, y su historia es un faro de inspiración para cualquier joven que sueñe con cambiar el mundo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.