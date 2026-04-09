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Son pocas, pero son

“Al final de cuentas, en las regiones la política se valora más en lo concreto y en lo cotidiano, pues ‘all politics is local’, como reza el dicho norteamericano”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    "Debe recordarse que, en las regiones, la campaña estuvo signada por la apatía y el desinterés". Composición: El Comercio / Ilustración Víctor Aguilar Rúa
    "Debe recordarse que, en las regiones, la campaña estuvo signada por la apatía y el desinterés". Composición: El Comercio / Ilustración Víctor Aguilar Rúa

    Este domingo llegará a su fin el primer lance de la campaña electoral por la renovación del liderazgo político nacional. Llegamos a este primer hito con un electorado sumido en el desconcierto y la apatía, cuando no en el escapismo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.