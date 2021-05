Conforme a los criterios de Saber más

Sobre el río Apurímac, en un camino inca secundario, las comunidades de Choccayhua, Ccollana Quehue, Chaupibanda y Huinchiri se unen cada año para reconstruir el único puente hecho totalmente de fibra vegetal que sobrevive hasta nuestros días. Sus ancestros decidieron, hace muchos años, vencer la brecha que los separaba construyendo un puente, que ahora es patrimonio cultural de la humanidad, y que cada año atrae a cientos de turistas que visitan el Cusco.

A pocas semanas de elegir un nuevo gobierno, y habiendo elegido un nuevo Congreso, se necesitan autoridades que fomenten la unidad, para que, siguiendo el ejemplo ancestral antes descrito, no se fijen solamente en la brecha que separa, sino que se aboquen en construir puentes que nos unan.

Esta coyuntura, tan especial, me anima a proponer algunas ideas para mejorar el sector educativo: poner en la primera fase de vacunación a los profesores y a sus familias; conectar a alumnos y profesores a través de Internet; crear un fondo con tasas preferentes para el retorno a clases; permitir deducir del Impuesto a la Renta los gastos escolares; implementar el programa del Diploma del Bachillerato Internacional en los colegios emblemáticos; crear la Escuela de Directores en cada región; e implementar programas sociales en los colegios para combatir la anemia y la desnutrición infantil.

La educación no debe preocuparnos solamente en época electoral. Es prioritario poner a los casi 520.000 docentes y a sus familias en la primera fase de vacunación. Así facilitaremos, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el retorno a clases presenciales. Asimismo, debemos evitar paralizarnos ante el aparente dilema: ¿Qué es primero, la autopista o el auto? Y como no tenemos auto no construimos la autopista. El nuevo gobierno tendrá que implementar con urgencia la autopista digital necesaria para interconectar a los alumnos con sus profesores, permitiendo tener las clases de modo online. Para esto deberá trabajar diversas soluciones técnicas con los proveedores del servicio de Internet y los gobiernos regionales, porque debido a nuestra geografía no existe una solución única que funcione en todo el Perú. Asimismo, los profesores, ya vacunados, podrían empezar a dictar clases online utilizando la infraestructura de los colegios.

Otro problema que tendrá que resolver el nuevo gobierno será el retorno a clases presenciales, pues deberá habilitar los colegios para recibir aproximadamente a 350.000 alumnos nuevos que pasaron de la educación privada a la educación estatal. Sabemos que muchos locales escolares del Estado no tienen las condiciones para atender a sus alumnos, y mucho menos podrán incorporar a los nuevos cuando se reanuden las clases presenciales. Por otro lado, las familias están muy golpeadas porque a la crisis sanitaria se ha sumado la crisis económica. Teniendo en cuenta todo esto, debería crearse un fondo de retorno a clases, con una tasa preferente y tiempo de gracia para pagar, que permita a las familias volver a los colegios donde tenían matriculados a sus hijos. Una medida complementaria a este fondo es permitir descontar del Impuesto a la Renta los gastos de escolaridad.

Implementar en los 122 colegios emblemáticos del país el programa del Diploma del Bachillerato Internacional elevará la calidad de enseñanza a estándares mundiales, impulsando al mismo tiempo la capacitación docente y el liderazgo directivo. Este programa se dicta desde el 2012 en los colegios emblemáticos de Ecuador.

Crear la Escuela de Directores en cada región permitirá gestionar de modo más profesional los colegios del Estado, y así como la Escuela Diplomática, servirá para mejorar y darle prestigio a la labor directiva escolar.

La anemia y la desnutrición infantil impiden el desarrollo personal y académico de los estudiantes truncando su futuro. Para reducirlas se deben desarrollar programas sociales de alimentación escolar contando con la comunidad educativa.

Toda nación que aspire a ser del primer mundo debe educar a su pueblo. Este gobierno de transición debería reconocer la importancia de los docentes priorizando su vacunación y la de sus familias.