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Susalud contra Susalud: cuando proteger al usuario no puede significar ignorar la ley

“Proteger al usuario es un fin legítimo, pero en un Estado de derecho también importa que ese fin se alcance respetando las reglas que limitan el poder de la autoridad”.

    Roberto Shimabukuro
    Por

    Socio de Monroy & Shima Abogados

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Nadie discute que Susalud debe contar con herramientas eficaces para proteger a los usuarios". Foto: Andina
    "Nadie discute que Susalud debe contar con herramientas eficaces para proteger a los usuarios". Foto: Andina

    El tribunal de Susalud ha establecido un precedente que puede tener importantes consecuencias para los procedimientos administrativos en el sector salud. Mediante el Acuerdo 002-2026, ha señalado que las medidas correctivas pueden aplicarse incluso cuando ya transcurrió el plazo de prescripción para investigar una infracción.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.