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Turismo: la apuesta estratégica que el próximo gobierno no puede postergar

“El Perú aún no termina de decidir que el turismo es prioridad”.

    Silvana Muguerza
    Por

    CEO de Expertia Travel

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    "El caso de Machu Picchu es un ejemplo de lo que ocurre cuando se toman decisiones sin visión de conjunto". Fuente: Andina
    "El caso de Machu Picchu es un ejemplo de lo que ocurre cuando se toman decisiones sin visión de conjunto". Fuente: Andina

    El turismo en el Perú no tiene un problema de oferta, sino de gestión. Contamos con historia milenaria, naturaleza en abundancia, un servicio de altísima calidad y una gastronomía reconocida en el mundo. Sin embargo, como industria seguimos rezagados cerca de un 30% respecto a nuestros niveles prepandemia, mientras países como Chile, Brasil o Colombia ya los superaron. Es decir, otros mercados de la región crecen de forma sostenida y ya superaron registros históricos.

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