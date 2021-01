Conforme a los criterios de Saber más

De todos los mitos que tenemos sobre Estados Unidos, quizás el más poderoso se encuentre en la pregunta: ¿podemos empezar de nuevo? Es un concepto en el corazón de la tecnología, cuyos empresarios se aferran a la idea de que, incluso en las peores circunstancias, existe la oportunidad de presionar el botón de ‘reinicio’.

Hay una cita de Thomas Edison que los emprendedores digitales arrastran cuando su puesta en marcha ha fracasado: “No he fallado. Acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionan”.

Bueno, en las últimas dos semanas, hemos descubierto el verdadero costo de todas esas formas que no funcionan. El odio digital y la desinformación finalmente saltaron de la pantalla al mundo real, en forma de una turba que atacó el Capitolio.

Y la tecnología jugó un papel importante. Pocos negarán ahora que las herramientas milagrosas que ha inventado Silicon Valley se han pervertido gravemente.

Y así, estamos en medio de los días más importantes para la tecnología. Las empresas más grandes finalmente tomaron medidas para limpiar sus plataformas. Especialmente Twitter, que echó a Trump.

Después de años de advertir que se llegaría a esto, solo tenía un pensamiento: ¿Podemos empezar de nuevo? Me odio un poco por decirlo, después de haber pasado mucho tiempo prediciendo este inevitable terremoto para la tecnología. Pero el saqueo del Capitolio fue tan extremo que me recordó lo que primero me llevó a cubrir el sector.

Era la esperanza de que los poderosos inventos pudieran usarse para mejorar la raza humana y unir a la gente de formas que durante mucho tiempo nos habían eludido. Pero la tecnología ha ayudado a destruir Estados Unidos.

De ahí la necesidad de reinvención, sobre la que hablé con el alcalde Francis Xavier Suárez de Miami el mes pasado. Lo llamé debido a la avalancha de atención que la ciudad de Florida ha recibido recientemente después de que un grupo de inversionistas de Silicon Valley hablaran de mudarse a la ciudad.

Suárez, una joven estrella republicana en ascenso, ha atraído mucha atención últimamente al usar las redes sociales para promocionar su cálida ciudad como el próximo gran lugar para comenzar de nuevo. Todo comenzó a principios de diciembre cuando un inversor de mucho tiempo sugirió en Twitter que Silicon Valley debería mudarse a Miami. “¿Cómo puedo ayudar?”, Suárez respondió.

Se mantuvo así durante semanas, con una serie de comentarios concisos y adorables en Twitter, tratando de aprovechar la reevaluación al por mayor que muchas empresas de tecnología están teniendo sobre mudarse.

Por supuesto, Suárez sabe que la creación del próximo Silicon Valley se ha intentado y ha fallado muchas veces durante las últimas décadas. “Quiero usar la energía y entusiasmo por Miami al involucrar a la gente y cambiar la narrativa”, me dijo. .

“Nuestro Sand Hill Road es Twitter”, dijo, refiriéndose a la calle principal de Silicon Valley. “Fue como si yo fuera a una colmena y la sacudiera”.

Parecía un poco arriesgado hace solo un par de semanas, tal vez solo un intento por usar la plataforma para generar noticias positivas. Eso se sintió especialmente cierto después de que Trump había deformado tan gravemente la misma plataforma con su odio, bilis y mentiras que terminaron en el ataque al Capitolio.

Pero ahora veo el temblor de la colmena como quizás la metáfora más fuerte a la que podemos aferrarnos si queremos hacer de la tecnología un regalo para la humanidad, para crear un nuevo lugar para la innovación simplemente cambiando el escenario y la composición de los participantes.

Quizás al distribuir el talento por todo el país, quizás al dispersar el poder y quizás al permitir que prosperen diferentes tipos de personas, este tiempo de pandemia y disturbios civiles podría darnos la oportunidad de sacar algo nuevo de la destrucción.





–Glosado y editado–

© The New York Times.