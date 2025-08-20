Una estrategia integral contra las economías criminales

Seguir enfrentando las economías criminales de manera aislada es un error de alto costo. La realidad muestra un sistema articulado, en el que la minería ilegal, el contrabando de cigarrillos, el narcotráfico y otras actividades delictivas se alimentan y refuerzan mutuamente como parte de un ecosistema criminal cada vez más poderoso y violento que afecta la economía del Perú y la seguridad de sus ciudadanos.

La magnitud y naturaleza de este problema nos obliga a pensar en marcos institucionales y legales más eficientes y robustos. Es urgente un acuerdo político para construir una institución rectora que defina una política nacional integral de lucha contra estas economías ilegales y violentas.

La minería ilegal, que genera más de US$6.000 millones al año, requiere del comercio ilegal de insumos como el mercurio, los explosivos y combustibles. Un mecanismo clave es el contrabando de cigarrillos, que representa más del 60% del mercado nacional y que se ha convertido en fuente esencial de liquidez para organizaciones criminales como la minería ilegal. Esta relación entre actividades ilícitas fue confirmada en una operación contra la minería ilegal de febrero. En esta intervención a plantas procesadoras de mineral se hallaron más de tres millones de cigarrillos de contrabando ingresados desde Bolivia y valorizados en más de S/4,5 millones.

Además, recientemente se decomisaron 1,5 millones más de cigarrillos ilícitos, camuflados como desechos médicos en vehículos acondicionados con logotipos de instituciones públicas, lo que demuestra que estas redes delictivas tienen alta capacidad logística y financiera para operar. Se reinventan constantemente y se vinculan con otras actividades ilegales, pues se trata de un esquema criminal integrado, que maximiza recursos, reduce costos y garantiza impunidad mediante la corrupción y el aprovechamiento de vacíos estatales.

El oro extraído ilegalmente tampoco se queda en el Perú. Una parte considerable se exporta a mercados como Bolivia y Ecuador, que se han convertido en rutas de tránsito claves para este flujo. Una vez fuera del país, el oro ilegal se mezcla con oro formal en centros de acopio o refinerías, lo que facilita su legitimación y el posterior lavado de activos.

En este contexto, el Reinfo, diseñado como una herramienta de inclusión, ha sido desnaturalizado. En lugar de contribuir a la formalización, ha servido como fachada para miles de operaciones ilegales que actúan bajo una apariencia de legalidad, acceden a contratos, abren cuentas bancarias y lavan recursos ilícitos. Aunque se han realizado esfuerzos recientes para depurar el padrón, el sistema sigue permitiendo que se diluya la frontera entre lo legal y lo ilegal.

Puno, por donde ingresa casi el 40% del contrabando nacional, refleja con claridad este fenómeno al ser también epicentro de la minería ilegal y el tráfico de cigarrillos, personas y armas. Es un nodo criminal donde confluyen múltiples economías ilícitas, aprovechando la debilidad del Estado, la geografía y las redes de corrupción local.

Estas economías ilegales y violentas están financiando al crimen organizado transnacional. Controlan los territorios donde se procesan los productos ilegales (oro, cocaína, etc.), las rutas, protegen mercados, corrompen autoridades y generan violencia. Los asesinatos en zonas mineras como Pataz, los secuestros o las redes de protección armada en La Rinconada no son hechos aislados. Son manifestaciones de una criminalidad estructural en expansión.

Frente a esta amenaza, el Estado Peruano no puede seguir operando con respuestas fragmentadas. La lucha contra estas redes debe abandonar la lógica sectorial y adoptar una mirada sistémica. Para ello se necesita una institución especializada que articule esfuerzos, fiscalice el cumplimiento de metas concretas y coordine con actores claves como la UIF, el sistema bancario, la Sunat, los operadores de justicia y la cooperación internacional.

Necesitamos elevar el estándar de identificación de riesgos y quitarles rentabilidad a estas redes delictivas. Mientras sigan compartiendo rutas, recursos y protección política, ninguna intervención aislada será suficiente. El aumento de secuestros, extorsiones y asesinatos son solo los síntomas: el verdadero problema está en las redes criminales que los sostienen.