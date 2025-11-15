Una sanción sin fundamento legal

Como padre no estoy a favor de que menores de edad adolescentes, en proceso de formación escolar, accedan a publicaciones de índole sexual o sobre abuso de sustancias sin la debida orientación de sus padres o de educadores calificados. Recientemente, el Indecopi ha sancionado al colegio Roosevelt por tener 21 libros de esta índole disponibles en su biblioteca escolar. Esta sanción, de primera instancia, puede ser apelada.

Considero necesario que los colegios fomenten el pensamiento abierto y crítico para que los escolares comprendan y valoren las tendencias sociales e inclusivas, así como el respeto a la diversidad en una sociedad global. No obstante, se debe evitar que los escolares se familiaricen con actividades sexuales o con los efectos de determinadas sustancias, normalizándolas a través de libros o publicaciones digitales, sin el conocimiento y aprobación de sus padres.

En este caso, el Indecopi afirma que no ha sancionado al colegio por el contenido de los señalados libros que, por cierto, no formaban parte del currículo, no eran de lectura obligatoria ni estaban disponibles en el aula. Dice que no censura, pues reconoce que no tiene facultad legal para ello. El Indecopi afirma que sanciona al colegio por incluir material bibliográfico de forma unilateral, sin entregar información relevante a los padres sobre tales obras literarias. Sanciona también por apreciar un potencial riesgo a la salud mental de los escolares.

Sin embargo, como abogado, considero que no hay fundamento para sancionar a este colegio. Precisamente, el abogado de la asociación de consumidores que denunció al colegio afirmó: “Saludamos esta decisión [...] sobre situaciones que no están previstas en la norma, pero que trascienden”. Y este es precisamente el problema. En este caso no existe norma alguna infringida por el colegio.

Es decir, no existe lo que conocemos legalmente como tipicidad, que es un elemento esencial para aplicar una sanción válida. Solo las conductas señaladas clara y expresamente como infracción por ley, es decir, tipificadas, son las que se pueden castigar, pues se encuentran fuera del plano de la libertad. La tipicidad defiende la seguridad jurídica.

Nótese que la sanción del Indecopi se impuso por mayoría de tres votos contra uno. Paradójicamente, el propio voto en minoría, emitido por la comisionada Montes Tapia, reconoció que ni siquiera el Ministerio de Educación cuenta con facultades para fiscalizar los procesos de selección e implementación de libros de bibliotecas escolares (que no son de lectura obligatoria y están fuera del currículo). Se reconoce que no existe tipificación para sancionar al colegio.

Asimismo, este voto minoritario descarta que los cuestionados libros hayan generado un potencial riesgo para la salud mental de los escolares, pues no se aprecia documento alguno que permita concluirlo fehacientemente. Coincido con ello. Los riesgos no se deben suponer, sino acreditar, al menos mínimamente, cuando son el fundamento de una sanción.

Adicionalmente, en este caso, la Secretaría Técnica, que es el órgano del Indecopi que acusa (como fiscal administrativo) al colegio, haciendo suya la denuncia de la asociación de consumidores, habría considerado en su informe final que no existía fundamento legal para sancionar por las comentadas acusaciones. Ello parece desprenderse de la resolución difundida (numerales 131 y 179). Así, no resultaría correcto que la comisión hubiera sancionado. Sería como si un fiscal penal se convenciera de que su acusación no tiene fundamento, pero pese a ello un juez insistiera en condenar al inculpado. Tampoco es correcto que la acusación contra el colegio se haya precisado en la propia decisión final, debido a la imprecisa denuncia de la asociación. Ello afecta el derecho de defensa. La decisión debe ser declarada nula.