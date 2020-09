A estas alturas, probablemente haya visto la noticia de que Aleksei Navalny, otro importante crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece haber sido envenenado. Debe parecer tan horrible, pero también, tal vez como el tipo de cosas que suceden “allá”, en Rusia, en Bielorrusia, en los estados autoritarios.

Es mucho más horrible de cerca. A veces me cuesta creer que esta sea mi vida. He conocido a demasiados atacados de manera similar a como parece haber sido mi amigo Aleksei. Y en lo que se siente como un caso terrible de déjà vu, fue hace menos de dos años que estábamos trabajando con los mismos activistas para organizar el mismo vuelo al mismo hospital en Alemania para evacuar y tratar al padre de mi hijo, Pyotr, cuando estaba inconsciente por envenenamiento.

Recibíamos la misma evasión de los médicos en Rusia, que publicaban el mismo tipo de historias ridículas de que no era veneno, de que tal vez se había hecho esto a sí mismo. Y de la misma forma, retrasaron el traslado mientras el rastro de toxinas se desvanecía de su sangre. Fue horrible sentarse junto a su cama allí en Berlín, como lo está haciendo la esposa de Aleksei, Yulia, y creo que nunca recuperaré por completo a esta persona a la que llamo Petya, esta persona que amo, esta persona vital, divertida y amable.

¿Qué fin político podría valer la pena para hacerle esto a otro ser humano? Diré que hubo momentos en que simplemente salía a caminar, porque qué más podía hacer, y había momentos en que contábamos un chiste junto a su cama de hospital, algo para intentar reír, para cortar la tensión, para cortar lo espantoso de esta cosa que estaba pasando.

Tres compañeros disidentes que he conocido personalmente han sido asesinados (Boris Nemtsov, Anastasia Baburova, Stanislav Markelov) y dos golpeados casi hasta la muerte (Mikhail Beketov y Oleg Kashin). Yo misma fui enviada a prisión por dos años solo por cantar una canción, y muchos, muchos activistas en mi país han sido condenados a más tiempo y han sufrido destinos mucho peores. Esta es la realidad con la que vivo día a día, que nosotros en Rusia y mis amigos en Bielorrusia estamos viviendo día a día. Aprendes a vivir con eso, a luchar contra ella como puedas, a lidiar con ella como puedas, pero se convierte en tu vida.

Y, por supuesto, no solo los activistas son el blanco del autoritarismo de Putin: la codicia y la corrupción de este presidente y un puñado de familias cercanas a él afecta a todos, todos los días. La desigualdad se está disparando en Rusia. El malestar está creciendo. Muchos rusos están cansados de la política retrógrada, posimperial, opresiva, al estilo de la Guerra Fría y están listos para convertirse en un país con visión de futuro centrado en la construcción de infraestructura, mejores escuelas y atención médica. Desde las elecciones de 2018, la popularidad de Putin ha disminuido, alcanzando un mínimo histórico del 59% en mayo.

Nuestro presidente acaba de cambiar la ley para que pueda permanecer en el poder hasta el 2036, pero su programa de represión no comenzó tan descaradamente. Estas cosas pasan en pedazos, poco a poco, pequeños actos. Y cada uno puede incluso parecer relativamente benigno al principio, quizás malo, pero no fatal. Te enojas, tal vez hablas, pero sigues con tu vida. La promesa de nuestra democracia se hizo pedazos, uno por uno: se nombraron compinches corruptos, se emitieron órdenes presidenciales, se tomaron medidas, se aprobaron leyes, se amañaron los votos. Ocurre de forma lenta, intermitente; a veces no podíamos ver con qué regularidad. La autocracia entró sigilosamente, como la cobarde que es.





