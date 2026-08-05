El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

VPH: una década de prevención en el Perú

“Prevenir no solo es evitar una enfermedad; es proteger proyectos de vida”.

    Sandra Monteiro
    Por

    Managing Director de MSD Perú y Chile

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Desde hace una década, la vacuna de nueve genotipos está disponible en el Perú, ampliando la protección frente al cáncer de cuello uterino".
    "Desde hace una década, la vacuna de nueve genotipos está disponible en el Perú, ampliando la protección frente al cáncer de cuello uterino".

    Cada cuatro horas, en el Perú una mujer muere por cáncer de cuello uterino. No es solo una cifra: son madres, hijas y hermanas cuya vida se interrumpe, muchas veces porque el sistema de salud llegó tarde —o no llegó—, pese a que es, en gran medida, prevenible. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la principal causa de este cáncer.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.