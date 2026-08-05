VPH: una década de prevención en el Perú

Cada cuatro horas, en el Perú una mujer muere por cáncer de cuello uterino. No es solo una cifra: son madres, hijas y hermanas cuya vida se interrumpe, muchas veces porque el sistema de salud llegó tarde —o no llegó—, pese a que es, en gran medida, prevenible. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la principal causa de este cáncer.

Desde hace una década, la vacuna de nueve genotipos está disponible en el Perú, ampliando la protección frente al cáncer de cuello uterino. Hoy, la vacuna contra el VPH forma parte del esquema nacional de inmunizaciones, lo que representa un avance significativo para la protección de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Construir este progreso ha requerido voluntad política, articulación institucional y continuidad en el tiempo.

Pero celebrar no puede significar conformarse. Porque hay deudas pendientes que no podemos ignorar.

Los varones se incorporaron recién al esquema de vacunación en el 2023 y su cobertura sigue siendo un compromiso. Asimismo, las personas que viven con VIH hasta los 26 años han sido incluidas con un esquema diferenciado que aún debe implementarse plenamente.

La prevención del VPH requiere un enfoque integral. Al igual que la vacunación, resulta importante informarse y consultar con profesionales de la salud para tomar decisiones oportunas; el uso correcto de preservativos puede reducir el riesgo de transmisión, aunque no lo elimina por completo; los chequeos médicos rutinarios y las pruebas de tamizaje ayudan a la detección temprana del virus.

Prevenir no solo es evitar una enfermedad; es proteger proyectos de vida. Es permitir que una persona estudie, trabaje, forme una familia y envejezca con quienes ama. También implica apostar por sistemas de salud más sostenibles, capaces de cuidar mejor a más personas y reducir costos evitables en el tiempo.

La Organización Mundial de la Salud lanzó la estrategia de eliminación del cáncer de cuello uterino al 2030. El Perú tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de alinearse con ese objetivo, haciendo de la prevención una política sostenida, equitativa y accesible para todas las personas.

Hace diez años llegó al Perú una tecnología de nueve genotipos contra el VPH que hoy plantea el reto de seguir avanzando hacia la eliminación de los cánceres asociados al VPH en todo el país.