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¿Y si democratizamos las oportunidades?: más clubes de ciencia y tecnología para más talento escolar

“La estrategia de los clubes de ciencia y tecnología implementada por el Concytec es una realidad que alcanza los 11.125 clubes a nivel nacional”.

    Neydo Hidalgo
    Por

    Coordinador de la Unidad de Popularización de la CTI del Concytec

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    "El objetivo es claro y ambicioso: un club por colegio". Foto: Concytec
    "El objetivo es claro y ambicioso: un club por colegio". Foto: Concytec

    Recuerdo que mi generación, a falta de museos de ciencia y tecnología, conocía estos temas en los museos de historia y de arqueología: las trepanaciones, la metalurgia, la hidráulica o la astronomía, por ejemplo. Pero era una mirada al pasado, cuando en el mundo la ciencia revolucionaba el presente y modelaba el futuro. ¿Cuántas oportunidades perdimos de “despertar” a un nobel en ciencias o a un inventor revolucionario? Carl Sagan contaba que su vocación científica nació el día que visitó la Feria de Ciencias de Nueva York, en 1939.

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