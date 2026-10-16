El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Y si diseñáramos Lima desde el ciudado?

“Diseñar una ciudad del cuidado no significa simplemente añadir una nueva partida al presupuesto municipal. Significa reconocer que el tiempo también es una dimensión del urbanismo”.

    María José Gonzales Zevallos
    Por

    Arquitecta (PUCP) y máster en Diseño Urbano para el Desarrollo (The Bartlett, University College London)

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    ¿Y si pensáramos Lima desde las tareas reproductivas como tareas colectivas, como tareas de todos? Vivimos en una ciudad profundamente atomizada. Una ciudad donde lo colectivo suele aparecer como respuesta a las necesidades en medio de las dramáticas desigualdades que estructuran la vida urbana: allí donde el Estado no llega y el mercado no resuelve o no existe, donde las distancias son demasiado grandes, donde faltan servicios o donde simplemente no queda otra alternativa que organizarse. De esa necesidad han surgido las ollas comunes, los comités del Vaso de Leche, los comedores populares, las juntas vecinales: un tejido comunitario que surge como mecanismo de adaptación, resistencia y supervivencia. ¿Pero por qué seguimos entendiendo lo colectivo casi exclusivamente desde la carencia?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.