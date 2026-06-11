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¿Y si gana Sánchez o Keiko? La bicameralidad y el fin de los presidentes descartables

“Quienes más celebraban la posibilidad de vacar presidentes podrían descubrir mañana que la bicameralidad ha colocado un verdadero candado constitucional a Palacio de Gobierno”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

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    "Un país serio no puede vivir en una permanente transición presidencial. La democracia necesita controles, pero también estabilidad. Necesita fiscalización, pero también continuidad". Fotos: Agencia EFE
    "Un país serio no puede vivir en una permanente transición presidencial. La democracia necesita controles, pero también estabilidad. Necesita fiscalización, pero también continuidad". Fotos: Agencia EFE

    Durante los últimos años, el Perú convirtió una herramienta constitucional excepcional en un mecanismo de uso frecuente. La vacancia presidencial dejó de ser una salida reservada para circunstancias extraordinarias y pasó a formar parte del cálculo político cotidiano. Los presidentes eran cuestionados, amenazados o removidos con una facilidad que terminó debilitando la estabilidad institucional del país.

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