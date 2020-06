Jean Deza debe ser el jugador de la Liga 1 con más actividad durante el aislamiento obligatorio. El fútbol peruano se paralizó el lejano 12 de marzo sin que el delantero se haya dado cuenta. Continuó con su vida normal, manteniendo el ritmo en los campos de la farándula, en donde colmó las expectativas de los que se burlaban de Alianza Lima cuando el club anunció el fichaje a través de sus redes sociales.

El futuro del chalaco parece incierto, aunque hace algunos días, el director deportivo íntimo dio pistas sobre ello. “Ya se cumplieron con todos los plazos legales y el club ya tomó una decisión que, por respeto, primero se le notificará al jugador antes de hacerla pública”, aseguró Víctor Hugo Marulanda casi sentenciando la aventura de Deza en el cuadro de La Victoria.

La verdad, ver al delantero de 27 años en esta situación no sorprende. Lo que sí llama la atención son los mensajes paternalistas cada vez que un nuevo diamante en bruto de nuestro fútbol reincide en los mismos errores.

“Las condiciones las tiene y está a tiempo de triunfar, de asumir ese compromiso y creer en él. A mí me gustaría que Alianza Lima me lo preste para el Torneo Clausura. Yo lo traigo”. Así, Franco Navarro le abrió las puertas de UTC al ex Montpellier.

¿Cuántas veces hemos escuchado o leído discursos similares a este? ¿Cuántas oportunidades hay que darle a este tipo de futbolistas? Deza es el último ejemplo de los llamados peloteros, a los que su habilidad con el balón los termina condenando.

Pero quedarse en el atacante de Alianza, o cualquier otro caso similar que se le venga a la mente, sería un error. Si el medio fuera más exigente, quizás elementos prometedores como el blanquiazul no se perderían con tanta facilidad.

Nuestro fútbol dejó hace tiempo de ser el de las segundas oportunidades. Hoy, es el de las terceras, cuartas… e infinitas chances para reivindicarse. Incluso, la esperanza de que algún día estos jugadores puedan por fin despegar genera ilusión sin importar lo que marque el DNI. Y el entorno es cómplice.

Si se concreta su salida de Alianza, Deza encontrará nuevamente trabajo en los siguientes días. Ni siquiera el impacto del coronavirus en la economía nacional impedirá que se convierta en el flamante refuerzo de algún club. De seguro, en estos momentos debe estar reflexionando sobre el mejor contrato que puede firmar, en lugar de meditar hacia donde está llevando su carrera. Ya sabe que en Cajamarca es bienvenido.

Más de una vez he escuchado el argumento de “es un jugador distinto”. El problema es que en oídos equivocados, la recurrente frase engaña. Hacerle bien, significaría poner parámetros más altos para que jugadores como Deza entiendan que deben ser profesionales si quieren ganarse la vida pateando una pelota. Tener otra oportunidad debería costar más. Quizá recién pueda entender lo que está perdiendo, cuando se estrelle con la indiferencia de un medio que, hoy, premia y olvida sin mayor esfuerzo.

