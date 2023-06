No eran patas, ni siquiera –que sepamos– se conocieron. Ella no votó por él; él no la invitó a tomar caldo verde a Sarratea; ni sus hijos o sobrinos jugaron golf juntos. No era necesaria la intimidad. Había un hábil intermediario, Salatiel Marrufo, que bregó para que el entendimiento entre Pedro Castillo y Sada Goray fuera el que mejor fluyese en el año y medio que duró el ‘castillato’. Es más, el fin de Pedro el 7 de diciembre del 2022 está marcado por la develación de esta relación, cuando Salatiel la cantó a la fiscalía y, el mismo 7 en la mañana, la repitió en vivo ante la Comisión de Fiscalización.

La hipótesis de que el Caso Sada Goray animó a Pedro a dar su golpe se fortalece con todo lo que sabemos ahora. Marrufo ha contado cómo Castillo esperaba de Sada el dinero para intentar coimear a los jueces que verían la apelación de la orden de prisión preventiva contra sus sobrinos (ver “Pedro Castillo pidió nombrar a un presunto recomendado de Sada Goray, según Félix Chero” en El Comercio, 12/6/23). Para que Sada soltara los S/1,5 millones, Pedro tuvo que ordenarle a Chero, ministro de Justicia, que cambiara al jefe de la Sunarp (Registros Públicos). Goray necesitaba registrar a su favor el ya famoso predio superpuesto a uno estatal. Es decir, Castillo, en un momento dramático, supo que Goray era la mejor y mayor fuente de liquidez corrupta y, según se lo pidieron el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y su asesor Marrufo, ordenó un cambio en Justicia. También ordenó a otro ministerio, el de Producción, que designara a la expareja de Sada, Luis Mesones Odar, como viceministro de MYPE e Industria, pero esa es otra historia que falta desarrollar. O sea, Pedro fue la cabeza de la mafia en el Estado y Sada lo habría sido en el sector privado. Conclusiones/lecciones al vuelo. 1) La corrupción no tiene bandera ideológica ni clase. 2) El cargo de asesor puede ser tan o más importante, en una estructura criminal enquistada en el Estado, que el de ministro. 3) Vivienda funcionó para los corruptos mejor que el MTC. 4) Hay mayor judicialización de funcionarios que de ejecutivos privados. Vean en este caso cómo los únicos presos son los primeros, y Sada no tiene ni impedimento de salida, pues vive fuera. 5) El escándalo Lava Jato no fue suficiente para establecer correctivos anticorrupción ni en el sector público ni en el privado. Ni para afinar mecanismos de prevención. Miren, por ejemplo, cómo la muy formal inmobiliaria Centenario, manejada por el grupo Romero, le compró 90 hectáreas a Goray que esta saneó con métodos corruptos. Centenario aplicó su cláusula anticorrupción, llevó a Goray a arbitraje y rodó la cabeza de su gerente general Gonzalo Sarmiento, pero subsiste la pregunta: ¿por qué no pudieron prever el lío? Estas lecciones son como sopapos para todos. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.