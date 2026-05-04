Un agradecimiento para el Jockey Club, festival de cine Francés en el Perú y trágico ataque en el Rímac

En el Semáforo de este lunes 4 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: un agradecimiento para el Jockey Club por la organización anual de la carrera hípica con El Comercio. Segundo: el Festival de Cine Francés que llega a varias ciudades del Perú. Finalmente, un ataque en el Rímac con trágico desenlace.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN AGRADECIMIENTO PARA EL JOCKEY CLUB

Desde 1986, el Jockey Club del Perú honra el aniversario de nuestro diario con una carrera que ya forma parte de su historia. Desde aquel primer triunfo de Marfil hasta la más reciente victoria la tarde de ayer, cada edición ha sido testimonio de la excelencia de la hípica nacional. Desde este Diario queremos agradecer a los directores del Jockey Club del Perú por esta tradición que fortalece los lazos entre ambas instituciones.

🟢FESTIVAL DE CINE FRANCÉS EN EL PERÚ

El Festival de Cine Francés 2026 celebra su edición 14 con más de 35 películas en Lima y otras ciudades, del 30 de abril al 9 de mayo. El evento reúne cine contemporáneo, clásicos y obras poco vistas en cartelera comercial, ampliando el acceso a propuestas diversas. Se realiza en múltiples sedes culturales y comerciales, consolidándose como un puente entre Francia y el Perú. Además, busca atraer nuevos públicos y recuperar el interés por un cine que había perdido presencia local.

🔴TRÁGICO ATAQUE EN EL RÍMAC

Un ataque armado contra una asociación de la Policía Nacional en el distrito del Rímac dejó un muerto y un herido la madrugada del 3 de mayo. El hecho ocurrió en un local de la avenida Francisco Pizarro donde se celebraba un cumpleaños. Sujetos armados dispararon contra el lugar, generando pánico entre los asistentes. La Policía inició un operativo para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana en Lima.