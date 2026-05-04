El Comercio
·
opinion
·
columnas hoy

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Un agradecimiento para el Jockey Club, festival de cine Francés en el Perú y trágico ataque en el Rímac

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 4 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Germán Falcón/ GEC)
    (Foto: Germán Falcón/ GEC)
    / GERMAN FALCON

    En el Semáforo de este lunes 4 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: un agradecimiento para el Jockey Club por la organización anual de la carrera hípica con El Comercio. Segundo: el Festival de Cine Francés que llega a varias ciudades del Perú. Finalmente, un ataque en el Rímac con trágico desenlace.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.