Mientras Europa se prepara con mucha expectativa para la reanudación de la Bundesliga, en medio del coronavirus que mantiene aislado al mundo, en estos lares aquel símbolo de esperanza hacia la normalización parece tan lejano como la distancia que hay entre Lima y Dortmund, ciudad en la que el sábado se abrirá la jornada con el derbi del Ruhr, protagonizado por el Borussia y el Schalke 04.

Más allá de que la curva de contagios no cede en el país, la problemática del fútbol peruano, que lleva décadas sin resolverse, impide que se mire con optimismo una posible vuelta del Descentralizado. Si bien los protocolos de entrenamientos y competencia ya fueron elaborados, estando listos para ser presentados al Ministerio de Salud, lo que más preocupa es la situación en la que se encuentran varios clubes de Primera División.

Sin ir muy lejos, el presente de Universitario de Deportes es una incógnita. La semana pasada, Carlos Moreno, actual administrador crema, apareció en televisión y, muy suelto de huesos, anunció la suspensión perfecta de labores al plantel principal. Bajo la duda de saber si era válida o no la decisión dirigencial, los futbolistas compartieron un comunicado en el que expresaron su postura, la misma que, según lo indicado, siempre buscó puntos medios para el beneficio de la institución en este contexto complicado a causa del COVID-19. El caso de la ‘U’ es uno más de los ya conocidos. Mannucci y Carlos Stein están en el mismo camino.

Si más de un equipo profesional está así, ¿en qué situación se encontrarán los jugadores? Para empezar, la mayoría de los extranjeros, si no son todos, pasa la cuarentena en sus respectivos países. Siguen el plan de entrenamiento de los comandos técnicos pero, obvio, sufren limitaciones.

“Yo tuve problemas con el poco espacio y algunas cosas que no he podido hacer, pero me las he arreglado con bidones de agua y con el peso corporal”, contó a este Diario el uruguayo Federico Alonso, zaguero de Universitario, acerca del trabajo a distancia que realiza. Será importante conocer cada caso para determinar el tiempo de práctica necesario para la puesta a punto de los futbolistas.

Por otro lado, es altamente probable que luego de conocerse los escenarios propuestos por la Federación Peruana de Fútbol para la vuelta de la Liga 1, empiece otro frente de disputa. A una parte le convendrá que todo se juegue en la capital, mientras que otros preferirán que el campeonato continúe bajo un formato regional.

Con esta serie de inconvenientes, que se lance una fecha, así sea tentativa, sería una irresponsabilidad. Y que se apresuren los procesos, con el tiempo en contra, es aún peor. Había una opción de que el torneo se retome en agosto o setiembre, que se dispute hasta finales de diciembre y, si es necesario, que termine en enero del próximo año. ¿Se imaginan? Dos campeones nacionales en el 2021 y doble organización. No creo que nuestro fútbol pueda soportarlo.

