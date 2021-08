Es un US Open distinto. No está Roger, no está Rafa, no está Serena. El tiempo y las lesiones han hecho lo suyo. Apenas queda Nole para resistir la marea de talento joven que reclama espacio. Novak Djokovic tiene ya 34 años y la obsesión de convertirse en el primer tenista en la Era Abierta en conquistar todos los torneos de Grand Slam en una sola temporada. Si lo logra, por añadidura, superará a Federer y a Nadal en número de victorias en “los grandes”. Habrá roto barrera de los 20 y alcanzará la inmortalidad tenística. De eso trata este torneo. De ver si el serbio alcanza el paraíso.

Hace una década cuando Djokovic estaba claramente detrás en títulos de las leyendas suiza y española, Mats Wilander, ex número uno del mundo y conocedor del deporte blanco como pocos, vaticinó el despegue estelar del serbio. Hoy, inquirido por las chances de Nole en Nueva York ha sido optimista en el corto plazo. “No me sorprendería si gana el US Open y luego no gana ni un Grand Slam más”. En pocas palabras, para el sueco el balcánico es todavía el máximo favorito, pero el tiempo para erigirse como el mejor de todos, por lo menos en lo estadístico, se le estaba acabando Los de atrás empiezan a apretar fuerte.

El tenista español Rafael Nadal comunicó a través de sus redes sociales que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse "un tiempo" y a que lleva un año "sufriendo mucho más de lo que debería" con su pie. (Fuente: EFE)

El antecedente más reciente sobre cemento, la superficie favorita de Djokovic, y en la que se disputa el abierto de los Estados Unidos no es alentador. Hace un mes en los Juegos olímpicos de Tokio cuando parecía que Nole alcanzaría, por fin, la elusiva medalla de oro que le faltaba a su carrera, trastabilló cuatro veces. Primero contra Alex Zverev, luego contra Pablo Carreño-Busta y finalmente haciendo dupla con Nina Stojanovick contra Aslan Karatsev y Elena Vesnina. La cuarta derrota seria la peor.

Derrapó feo en declaraciones, en actitudes y sobre todo en dejar a su compañera de dobles mixtos colgada para disputar la medalla de bronce. Días antes en medio de la polémica por la salud mental en que se vieron envueltas Simone Biles y Naomi Osaka, Djokovic había declarado que para un deportista de elite la presión debía ser un privilegio. Días después el mismo no pudo soportarla. Desde entonces no ha vuelto a competir. Arranca el martes en primera ronda contra el joven danes Holger Vitus Rune, que viene de ganar un par de Challengers consecutivos. El partido será un termómetro para evaluar cómo anda su temperatura tenística. Y sobre todo emocional.

El español Pablo Carreño conquistó la medalla de bronce en el torneo de tenis de Tokio-2020 después de ganar el sábado al serbio Novak Djokovic, que luego se retiró del encuentro por el bronce en dobles mixto por a una lesión en el hombro. (Fuente: AFP)

La reflexión de Wilander es cierta. Nole todavía sabe cómo encontrar la forma de acumular títulos importantes pero la época de superar a sus rivales desde el juego ya no es tan evidente. Gana, pero ya no es lo dominante que solía ser. Le cuesta mucho más de lo que le costaba hasta hace poco tiempo y los demás ya se percataron del nuevo panorama. Si Nole no se impone aquí o en Australia (su torneo predilecto) las posibilidades de que cumpla su sueño podrían truncarse para siempre.

Mientras el favorito anda en estas cavilaciones ad portas de su debut, los jóvenes aspirantes preparan el asalto. Son varios. A falta de Thiem (por problemas en la muñeca) Dannil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Sascha Zverev y Andrei Rublev en primera línea y más atrás Jannik Sinner, Huberth Hurkacz y los impredecibles canadienses Dennis Shapovalov y Felix Auger- Alliasime piden pista en la Gran Manzana. Este puede ser un US Open histórico. La gloria aguarda por un viejo conocido. En quince días sabremos si alguien se interpuso en el camino.

