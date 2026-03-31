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2031: la minería ilegal y su estrategia política

“El programa de la minería informal e ilegal que se gesta y quiere ser soporte político para las elecciones del 2031 no es económico-socialista, sino capitalista”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    "La estrategia no es el 2026, año en el que seguramente se ampliará el Reinfo por dos años más. La estrategia es el 2031 y se apunta a la presidencia". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La estrategia no es el 2026, año en el que seguramente se ampliará el Reinfo por dos años más. La estrategia es el 2031 y se apunta a la presidencia". Ilustración: Giovanni Tazza

    Los pronósticos más mesurados sostienen que el precio de la onza de oro en el 2031 podría llegar a US$8.000. Los informes más entusiastas indican que llegaría a un tope alrededor de los US$12.000. Si semejantes números –desde el más mesurado al más entusiasta– son ciertos, entonces serían el mejor de los alicientes para que la minería ilegal e informal conserve el statu quo actual e influya decididamente en las políticas públicas con mayor decisión y acción de lo que ahora hace. Para dejarnos de rodeos: no es el 2026 sino el 2031 el año clave de la minería ilegal e informal y hacia allá dirige todas sus estrategias políticas, incluida la presidencia.

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